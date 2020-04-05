شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات: 600 ألف طالب أدوا الامتحان بالتابلت بدون شكاوى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن 600 ألف طالب أدوا الامتحانات اليوم عبر التابلت.

وتابع طلعت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «لم نتلق أي شكوى بسبب حسن إدارة الشبكة وحساب الأحمال المتوقعة»، مشيرا إلى أن الامتحانات أجريت على 4 موجات كل موجة استغرقت ساعتين.

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وحول صرف المعاشات قال إن اليوم شهد بدء صرف معاش الشريحة الثانية التي تتراوح قيمة معاشاتها ما بين ألف وألفي جنيه، لافتا إلى أنه تم صرف المعاشات لحوالي 800 ألف شخص اليوم.

وأكد أن جميع المواطنين سيحصلون على معاشاتهم، مناشدا الجميع بعدم التكدس والتزاحم.

وأشار إلى أن عملية صرف المعاشات تتم بالتعاون بين أجهزة وزارات الاتصالات والتربية والتعليم والشباب والرياضة التنمية المحلية، موضحا أن الوزارة ستفعل خطا ساخنا للتواصل مع هيئة البريد ابتداء من الغد.