شكرا لقرائتكم خبر عن عاصفة ترابية تضرب القاهرة والمحافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ضربت عاصفة ترابية القاهرة وعددًا من المحافظات، أمس، مُحمّلة بأتربة ورياح خفيفة، وتسببت فى إعاقة حركة السيارات على الطرق الرئيسية والفرعية.

فى دمياط، ضربت مدن وقرى المحافظة عاصفة ترابية، أثرت على الحركة المرورية على الطريقين الزراعى والصحراوى، وتسبب ذلك فى ارتباك الحركة التجارية، وقرر بعض أصحاب المحال التجارية عدم فتح المحال بسبب موجة الطقس السيئ.

وقال ممدوح الشيطى، المتحدث الإعلامى لهيئة ميناء دمياط، إن العمل داخل الميناء لم يتأثر بحالة عدم استقرار الطقس التى تشهدها المحافظة.

وفى الوادى الجديد، ضربت عاصفة ترابية مُحمّلة بالرمال بعض قرى ومدن المحافظة، وتسببت فى انعدام الرؤية، فضلًا عن بطء حركة السيارات على الطرق الداخلية والسريعة، فيما ناشدت الإدارة العامة للمرور السائقين توخى الحذر أثناء القيادة.

وفى القليوبية، اجتاحت مدن وقرى المحافظة عاصفة ترابية، تسببت فى بطء حركة السيارات على الطرق والمحاور الرئيسية، كما أعلنت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة حالة الطوارئ لمواجهة تقلبات الطقس السيئ.

وتابع اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، مع غرفة عمليات المحافظة شكاوى المواطنين، وناشد قائدى السيارات الحذر أثناء السير على الطرق السريعة.

وفى المنيا، تسببت العاصفة الترابية فى صعوبة الرؤية وإحجام المواطنين عن التواجد بالشوارع، كما حجبت الأتربة أشعة الشمس، ما تسبب فى انخفاض مستوى الرؤية على الطريق الزراعى «القاهرة - أسوان»، وعدد من الطرق الفرعية

عاصفة ترابية تضرب شوارع القاهرة

ورفعت أجهزة الأمن درجة الاستعداد وتم تشديد التواجد الأمنى والمرورى بالأكمنة الشرطية على الطرق لإسداء النصح للسائقين ورواد الطرق لتوخى الحذر أثناء قيادة السيارات.

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وفى الشرقية، شهدت قرى ومدن المحافظة موجة رياح محملة بالأتربة، ما أدى إلى بطء حركة السيارات على الطرق والمحاور الرئيسية، ووجهت الإدارة العامة للمرور، برئاسة العميد رضا فوزى، الإرشادات العامة والتعليمات لقائدى المركبات بضرورة توخى الحذر أثناء السير على الطرق الرئيسية والمحاور والميادين، حرصًا على سلامتهم، والوقاية من أخطار الحوادث المرورية.

ووجه الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن بضرورة التأكد من اتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، وشدد على ضرورة انعقاد غرفة عمليات الأزمات بالمحافظة على مدار 24 ساعة، بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن، لمتابعة ومواجهة أى آثار سلبية قد تنتج عن سوء الأحوال الجوية.

وفى السويس، شهدت المحافظة عاصفة ترابية طفيفة، دون أن تُعيق حركة الأهالى أو تمنعهم من النزول لشراء احتياجاتهم قبل بدء الحظر، كما لم تؤثر حالة الجو على موانئ السويس التى انتظمت فيها الحركة نتيجة عدم ارتفاع الأمواج أو حدوث أى رياح شديدة، إذ تعمل الموانئ بشكل طبيعى دون أى مشاكل.

وفى 6 أكتوبر بالجيزة، ضربت عاصفة رملية شديدة المدينة، والطريق الصحراوى، وطريق المحور، ومراكز الجيزة، ما أدى إلى انعدام الرؤية، وتسببت العاصفة الترابية فى تساقط بعض فروع الأشجار على طريق (مصر- الإسكندرية الصحراوى)، و(أكتوبر- الفيوم)، والطريق الصحراوى، كما تسببت العاصفة الترابية فى تصادم سيارتين على طريق (أكتوبر- الفيوم)، دون إصابات، فضلًا عن بطء حركة السيارات بالطريق الصحراوى، وسقوط بعض اللافتات الكبرى، بالإضافة إلى اضطراب ورديات العمال بالمناطق الصناعية.

واشتكى أصحاب المزارع بالطريق الصحراوى من خطورة تأثير الأتربة الناعمة على محصولى الطماطم والفراولة والمحاصيل الحقلية بسبب نقلها للأمراض الفطرية والحشرية.

ودعا الدكتور عبداللاه سيد حسين، أستاذ وقاية النبات بكلية الزراعة، جامعة بنى سويف، إلى غسل محاصيل الخضر والفاكهة تحت طور البراعم الزهرية بالماء، للتخلص من الأتربة على الأوراق والثمار والخضروات، موضحًا أنها تتسبب فى تغطية الأوراق الخضراء والبراعم الزهرية بالتراب الناعم وحدوث انسداد بالثغور الورقية، مما ينتج عنه قلة التمثيل الغذائى، وجفاف الأوراق والتأثير على كميات المحصول، بالإضافة إلى زيادة نشاط الفطريات، وانتشار الحشرات والعنكبوت بأنواعه، ما يُسبب أضرارًا بالغة بالنباتات ويؤدى لتدهور وقلة المحصول.

وشهدت مدن محافظة شمال سيناء رياحًا محملة بالأتربة، أثرت بشكل كبير على مستوى الرؤية، خاصة على الطرق الرئيسية والفرعية على مستوى المحافظة.

وتسببت العاصفة الترابية فى زحف الرمال الناعمة على مختلف الطرق بشمال سيناء، خاصة الطريق الدولى «العريش/القنطرة شرق»، والطرق الرئيسية فى منطقة وسط سيناء، خاصة طريق «السويس/الحسنة/نخل» و«العريش/الحسنة/ نخل»، ومختلف الطرق الفرعية، حيث شهدت حذرًا شديدًا من السائقين تحسبًا لوقوع حوادث.

من جانبه، قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الموجة الخماسينية انتهت بالفعل وستتحسن الرؤية تدريجيًا خلال الساعات المقبلة.

وأضاف لـ«المصرى اليوم» أن مصر تعرضت الأيام الماضية لرياح جنوبية غربية، أعلنت عنها هيئة الأرصاد فى نشراتها، ما تسبب بالطقس الخماسينى الذى تعرضت له البلاد، مناشدًا أصحاب الأمراض التنفسية والصدرية عدم التعرض المباشر لهذه الأجواء.