شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة: تفادوا الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناشدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، المواطنين بضرورة تفادى الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى، نظرا لما تمر به حالة الجو من تأثر سلبى نتيجة لنشاط الرياح المثيرة للأتربة والرمال، بالإضافة إلى متابعة الإرشادات الطبية والوقائية للحفاظ على الصحة العامة، لمنع انتشار فيروس كورونا والعبور بأمان من هذه المحنة الطارئة.

وتابعت جهود الوزارة للحد من بؤر التلوث والتخلص الآمن من المخلفات الصلبة والبلدية والمخلفات الطبية، بالتنسيق مع الجهات المعنية لمواجهة الحالة الطارئة التى تواجهها البلاد فى مكافحة انتشار فيروس كورونا حفاظا على صحة المواطنين وسلامتهم.

وشن جهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع للوزارة حملة على مقالب القاهرة والجيزة للحد من التلوث الناتج عن تلك المقالب، إذ مرت محاور التفتيش اليومى على عدة مقالب، كما قامت وحدة الرصد والمتابعة بجهاز تنظيم إدارة المخلفات بمتابعة عدد من أحياء القاهرة والجيزة، وتم إبلاغ الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة لإزالة بؤر التلوث المرصودة، وجارٍ المتابعة للتأكد من أعمال رفع المخلفات أولاً بأول من الشوارع.