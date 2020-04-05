شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب «أولى ثانوى» يبدأون الامتحانات التجريبية بـ«اللغة العربية» من المنازل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدّى ما يقرب من 200 ألف طالب بالصف الأول الثانوى، الأحد، امتحان «اللغة العربية» إلكترونيًا، أول الامتحانات التجريبية عبر أجهزة «التابلت» من المنزل - وحتى مثول الجريدة للطبع، إذ تم الدخول على المنصة الإلكترونية لطلاب المنطقة الأولى التى تشمل محافظات (القاهرة، المنوفية، كفر الشيخ، الفيوم، الأقصر، البحر الأحمر) من الساعة الـ8 صباحًا، ومن الـ10 صباحًا لمحافظات (الجيزة، الغربية، سوهاج، قنا، أسوان، شمال سيناء، وجنوب سيناء)، ومن الـ12 ظهرًا لمحافظات (الدقهلية، القليوبية، البحيرة، بنى سويف، الإسماعيلية، السويس، مطروح)، ومن الـ2 ظهرًا لـ(الشرقية، الإسكندرية، المنيا، أسيوط، دمياط، بورسعيد، الوادى الجديد).

وشكّلت وزارة التعليم غرف عمليات مركزية بالوزارة وبالمديريات التعليمية، لمتابعة سير الامتحانات وحل أى مشكلات طارئة، وقال الوزير الدكتور طارق شوقى إن الامتحانات تدريبية دون درجات ولا داعى للقلق من أى مشكلة تقنية قد تظهر، لأن الهدف هو البحث عن المشكلات وحلها قبل امتحانات «مايو المقبل».

وتداول عدد من الطلاب صورًا لأسئلة «اللغة العربية» عبر صفحة «دفعة أولى ثانوى 2020»، بموقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، وشكا بعضهم من ضعف شبكة الإنترنت وعدم تمكنهم من الوصول لمنصة الامتحانات، فيما أكد أولياء الأمور أن امتحان المادة تميز بالسهولة والوضوح مع وجود بعض الجزئيات فى مستوى الطالب المتميز.

وذكرت الوزارة أن أى طالب يواجه مشكلة فى الاختبار الإلكترونى التجريبى طوال فترة امتحان الصف الأول الثانوى، يمكنه الضغط على الرابط (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdonnTaMl2JKlh5kKpGh_tUXADzxPyYPBuxxoIjyZlIZcUy9g/viewform)، من خلال تسجيل الشكوى بعد تحديد المحافظة والمادة وكود الطالب وطريقة الاتصال بالإنترنت والجهاز المستخدم فى الدخول، ووصف الشكوى التى يرغب الطالب فى توصيلها للوزارة، ثم الضغط على إرسال، بينما ناشدت صفحات الإدارات التعليمية عبر «فيسبوك»، المواطنين، بعدم الدخول على شبكة الإنترنت لمصلحة الطلاب خلال فترة أداء الامتحانات.

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وأوضح محمد عطية، مدير مديرية التعليم فى القاهرة، أن المديرية استخدمت جميع وسائل التواصل الحديثة عبر شبكة الإنترنت، مع الطلبة ومديرى العموم لمتابعة امتحان الصف الأول الثانوى، وأضاف: «تم إنشاء رابط للتوقيع الإلكترونى لطلاب أولى ثانوى، خاص بتعليم القاهرة، لمعرفة وتحديد أعداد الطلبة الذين تمكنوا من أداء الامتحان والدخول على المنصة، وعدد من لم يتمكن، وتحديد السبب، ومعالجة ذلك فورًا فى ظل الظروف الراهنة»، مؤكدًا أن التوقيع الإلكترونى لكل مادة، يتم يوميًا عبر الإنترنت بعد كل امتحان.

وذكر مصدر مسؤول بالوزارة أن الشريحة الأولى من طلاب الصف الأول الثانوى، التى تضم 6 محافظات، بدأت امتحاناتها من الـ8 حتى الـ10 صباح أمس، تمكّن فيها أكثر من 150 ألف طالب من الدخول على منصة الامتحان والإجابة والتعامل مع السيستم الإلكترونى بكل كفاءة، إضافة إلى 2000 طالب كان لديهم بعض المشكلات البسيطة وتم التعامل معها.

وفى المنيا، قال محمد محمود عزب، وكيل الوزارة، إن الطلاب يؤدون الامتحانات داخل منازلهم من جهاز التابلت أو أى جهاز كمبيوتر أو هاتف محمول متصل بالإنترنت عن طريق الواى فاى أو الشريحة، إذ تم تخصيص 3 أرقام هواتف للدعم الفنى، تتعلق بكل مدرسة، لتحقيق التواصل الآمن والفعال والسريع مع المعلم وولى الأمر، فيما ناشد اللواء طارق الفقى، محافظ سوهاج، الأهالى، عدم الدخول على شبكة الإنترنت خلال فترة الامتحانات، للتسهيل عليهم ومنحهم المساحة الكافية لإنهاء الامتحان دون معوقات فنية.

وذكر ماهر عبدالخالق، وكيل الوزارة فى سوهاج، أنه تم تشكيل غرف عمليات بكل مدرسة، وكل إدارة تعليمية، وغرفة عمليات رئيسية بالمديرية تضم كلا من مدير عام التعليم العام، والتطوير التكنولوجى، ومسؤول الإحصاء، ومسؤول التعليم الثانوى، بالإضافة إلى الأمن، وجميعها مسؤولة عن تلقى أى بلاغات أو استفسارات من الطلاب والرد عليهم، مضيفًا: «إذ حدث أى عطل فى نهاية الامتحان قبل إرسال الإجابات للسحابة الإلكترونية الخاصة بمنصة الامتحان، فعلى الطالب ألّا يقلق، لأن إجاباته مسجلة على الجهاز، وسيرسل الإجابات لمنصة الامتحان بمجرد عودة الإنترنت». وفى البحيرة، أوضح الدكتور محمد سعد محمد، وكيل الوزارة، أن عدد طلاب الصف الأول الثانوى بالمحافظة يبلغ 30 ألفًا و475 طالبًا، بينهم 4 آلاف و797 من طلاب الخدمات، و757 من طلاب المنازل سيؤدون الامتحان ورقيًا نهاية العام، فى حين وجّه المحافظ اللواء هشام آمنة، بانعقاد غرفة عمليات مركزية، وغرف فرعية بجميع الإدارات التعليمية، للتدخل الفورى وحل أى مشكلة. وشكّلت إدارة الغردقة التعليمية فى البحر الأحمر، غرفتى عمليات، كما تفقد محمد إبراهيم مدير الإدارة، المدارس، لمتابعة تواجد أخصائى التطوير والتنسيق لحل أى مشكلة طارئة بخصوص الإنترنت أو التابلت والتواصل مع الطلاب من منازلهم.

وفى بنى سويف، أدّى 14 ألفًا و56 طالبًا، امتحان «اللغة العربية» بنظام التابلت الإلكترونى من المنازل، فيما أشار الشناوى عايد، وكيل الوزارة فى الأقصر، إلى أنه يمكن للطلاب الدخول على الامتحان من جهاز التابلت أو أى جهاز كمبيوتر أو محمول متصل بالإنترنت عن طريق الواى فاى أو أى شريحة من أى مقدم لخدمة الإنترنت من شركات المحمول، مؤكدًا أن المدة الزمنية الموضحة هى إطار زمنى يمكن للطالب أن يبدأ الامتحان فى أى وقت خلاله، ويتم احتساب وقت الامتحان منذ وقت البدء.