شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القاهرة: ننتظر نتائج تحاليل 800 من المخالطين للمصابين بمعهد الأورام والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور محمود علم الدين المتحدث الرسمي لرئيس جامعة القاهرة، إنه تم حتى الآن إجراء تحليل لقرابة 800 شخص من المخالطين للمصابين بكورونا في معهد الأورام والنتائج ستعلن جميعها مرة واحدة، ولا صحة للشائعات التي تتحدث عن إيجابية 5 حالات.
وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن معهد الأورام به 600 ممرض و750 طبيب و2000 عامل وموظف .
وأوضح الدكتور محمود علم الدين المتحدث الرسمي لرئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة طلبت ألف جهاز كاشف حراري، لافتا إلى أن التحقيقات جارية على أكثر من مستوى قانوني وإداري وستظهر النتائج خلال أيام .
وأردف أنه لا يوجد استقبال حتى الآن لحالات جديدة ولكن يتم تقديم الخدمة للحالات الموجودة في المعهد على أن يستأنف استقبال الحالات في آخر الأسبوع على أقصى تقدير.
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