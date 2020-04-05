شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة عين شمس: نتائج عينة 80 من المخالطين للطبيب المصاب بـ كورونا «سلبية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال أيمن صالح المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس، أن نتيجة التحليل لـ 80 شخصا مخالطين للطبيب الذي أعلن إصابته بكورونا أمس كانت سلبية وسيتم إعادة التحليل للتأكد خلال 3 أيام.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أنه تم عمل تحليل لكل من طلب إجراء تحليل للتأكد من عدم إصابته.

وأكد أيمن صالح المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس، أنه تم التوسع في إجراء الفحوصات ليصبح العدد 140 شخصا.