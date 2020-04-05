شكرا لقرائتكم خبر عن من منزله في الأقصر.. شيخ الأزهر يوجه رسالة إلى الشعب المصري (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار وجه الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، رسالة إلى الشعب المصري من منزله في الأقصر، أكد فيها أن الالتزام بالتعاليم والإرشادات الطبية وكل ما تقره الدولة من إجراءات احترازية، في مقدمتها التباعد الاجتماعي، يعد فرضًا واجبًا، وعلينا جميعًا أن نلتزم به التزامًا صارمًا؛ حرصًا على حياتنا ومجتمعاتنا.

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