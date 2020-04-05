شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ظهور إصابات بالطاقم الطبي.. جامعة القاهرة تكشف نتائج تحليل «كورونا» لمرضى معهد الأورام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمود علم الدين، المتحدث باسم جامعة القاهرة، إن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوقيع الكشف على كافة العاملين بمعهد الأورام، هو تأكيد على الرعاية والاهتمام التي توليها الدولة للقطاع الطبي، موضحا أنه تم توقيع الكشف على 800 شخص من العاملين بالمعهد.

وكشف «علم الدين»، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر فضائية «اليوم»، مساء الأحد، أنه تم إجراء التحليل لنحو 60 مريض من مرضى المعهد القومي للأورام، وجاءت نتائج كافة المرضى سلبية.

وأكد المتحدث باسم جامعة القاهرة، أن اللجنة المشكلة للتحقيق في أحداث معهد الأورام تمارس عملها، ولن تصل لنتيجة في يوم واحد، منوها بأن العمل يسير بنفس المستوى داخل المعهد، والمرضى يتلقون علاجهم.