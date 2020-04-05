شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تشكل لجنة لإدارة مبادرة الخليج 365 لدعم جيش مصر الأبيض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة الصحة والسكان أنه سيتم تشكيل لجنة من مسئولين بالوزارة لإدارة مبادرة "ادعم الجيش الأبيض" التى أطلقها الكاتب الصحفي خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير ”الخليج 365” والتى تأتى تقديرا لدور الأطباء وهيئات التمريض بالمستشفيات فى مختلف محافظات الجمهورية، في مواجهة أزمة انتشار فيروس كورونا.

وقالت وزارة الصحة أنها تدعم جهود تقدير الفريق الطبى فى جميع المستشفيات على مستوى الجمهورية وتابعت: سنقوم بتوفير آليات ضابطة فى التواصل مع المتبرعين لمستشفيات العزل على مستوى الجهورية على أن تصل جميع التبرعات إلى المستشفيات بشكل سريع لسد أي احتياجات محتملة .

وكان أطلق الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير ”الخليج 365”، مبادرة جديدة تحت عنوان "ادعم الجيش الأبيض"، تقديرًا لدور الأطباء وهيئات التمريض بالمستشفيات فى مختلف محافظات الجمهورية، فى مواجهة أزمة انتشار فيروس كورونا، المعروف علميًا باسم "كوفيد – 19"، والإجراءات الخاصة التى يقوم بها الأطباء وهيئات التمريض ومقدمو الخدمات الصحية لعلاج المصابين بكورونا.