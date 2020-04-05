شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تحدد مصادر كتابة البحث لطلاب النقل والشهادة الإعدادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، المصادر المختلفة لإعداد بحث لطلاب النقل والشهادة الإعدادية من الثالث الابتدائى حتى الثالث الإعدادى، كالتالى:

- المكتبة الإلكترونية "ذاكر" والتي يمكن الوصول إليها من الرابط التالي : https://study.ekb.eg/

ـ كتب المدرسة سواء بالنسخ الرقمية أو النسخ الرقمية المتاحة على موقع الوزارة والمكتبة الرقمية .

- القنوات التعليمية المتاحة على نايل سات وموقع يوتيوب.

- أي كتاب متاح يتحدث عن موضوع البحث.

وحددت وزارة التربية والتعليم الإطار العام للمشروع البحثى، موضحة أنه لا بد من كتابة عنوان الموضوع، والرقم التعريفى الخاص بالمشاركين في المشروع، ومقدمة عن الموضوع، وعناصر الموضوع من خلال عملية البحث، وسرد النتائج و الملاحظات النهائية التي خرج بها المشروع البحثي، وذكر جميع المصادر التي تمت الاستعانة بها في تجميع المعلومات الخاصة بالبحث، ويجب على الطالب أثناء عملية البحث تدوين المعلومات والنقاط الهامة التي يجدها، لاستخدامها أثناء كتابة المشروع .

من جانبه قال وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقى، إنه سيتم إعلان تفاصيل المناهج المحذوفة والمنصة الإلكترونية لطلاب التعليم الفني.

وكان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل المشروع البحثي الذي سيعد شرطًا لانتقال الطلاب (في الصفوف الدراسية من الثالث الابتدائي حتى الثالث الإعدادى إلى السنة التعليمية التالية.

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وأوضح الدكتور طارق شوقي، عدة نقاط مهمة، أن الطالب سيكون مطالب بإعداد مشروع بحثي واحد فقط (متعدد التخصصات) في كل سنة دراسية للانتقال إلى السنة التالية، ويستطيع الطالب أن يقوم بعمل المشروع بمفرده أو مع مجموعة من الطلبة (بحد أقصى 5 طلاب)، وذلك خلال الفترة من 9 أبريل حتى 15 مايو 2020.

وأوضح الوزير: سيتم مراعاة اختيار الموضوعات بالنسبة لأعمار الطلبة من الصف الثالث الابتدائي حتى الثالث الإعدادي بما يتناسب مع أعمارهم، وعناصر المشروع البحثي تتكون من: "العنوان، المقدمة، الموضوع، النتائج أو الملاحظات، المراجع، أسماء الطلاب"، وسيكتب الطالب الكود الخاص به على المشروع الذي سيقوم بعمله.

وأوضح أنه يوم الأحد 5 أبريل 2020.. سيتم نشر فيديو توضيحي لطريقة عمل المشروع للطلبة على موقع الوزارة، وذلك كنموذج استرشادي لأبنائنا الطلاب لطريقة عمل المشروع البحثي بداية من اختيار الموضوع حتى نطمئن أبنائنا الطلاب، وفى يوم الخميس 9 أبريل 2020.. سيتم الإعلان عن جدول المشروعات البحثية لكل سنة دراسية على موقع الوزارة وسيتم نشره مطبوعًا في الصحف القومية؛ وسيتكون الجدول من 4 إلى 5 موضوعات لكل سنة دراسية يختار الطالب أحدهما لتنفيذه سواء بمفرده أو مع مجموعة من الطلبة.

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم، إنه مهم أن يذكر الطالب المرجع الذى يستند عليه فى البحث، بأن يقول حصلت على المعلومة من منصة التعلم أو كتاب كذا ويذكر اسم الكتاب، والفكرة هى صياغة البحث من خلال المراجع ونتعلم من المراجع مش ننقلها "كوبى وبست"، موضحا أن هناك فرق فى المشاريع يراعى الفئة العمرية.

وتابع الوزير: إذا لم يتوافر الإنترنت لدى الطالب بإمكانه الاعتماد على الكتاب المدرسي أو أي كتاب متوفر لديه في موضوع المشروع البحثي، ومتاح للطالب أن يقوم بكتابة المشروع البحثي على ورق وتسليمه إلى المدرسة وهي ستقوم بدورها في إرساله للوزارة عبر المنصة، ومعلم الفصل دوره استرشادي ومساعد للطلبة في إعداد المشروعات البحثية، والوزارة هي من ستتولى أعمال مراجعة المشروعات البحثية للطلاب عن طريق تقييمها (مقبول – غير مقبول).