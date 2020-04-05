شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل: "عدد ركاب المترو اقترب من مليون اليوم.. الناس مبقتش خايفة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إنه تلقى تقارير حول زيادة أعداد الركاب في المترو ووجه بزيادة أعداد القطارات وتقليل زمن التقاطر.

وتابع الوزير خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «تفقدت محطات المترو ووجدت اختلاف عدد الركاب، حيث بلغ يوم الجمعة قبل الماضية 211 ألف راكب، و296 ألف الجمعة الماضية والسبت قبل الماضي 382 ألفا وأمس السبت 458 ألفا، بينما وصل عدد الركاب إلى 900 ألف حتى الساعة السادسة مساء اليوم»، مردفا «أعداد الركاب في تزايد، المواطنون التزموا بالتعليمات في البداية، مش فاهم هل مش خايفيين دلوقتي».

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وناشد الوزير مواطني المحافظات بعدم زيارة القاهرة إلا للضرورة، مضيفاً «عدد ركاب السكك الحديدية الجمعة 3 أبريل بلغ 250 ألفا ضعف الجمعة قبل الماضية»، مشيرا إلى أن السيدات ملتزمات في المترو إلى حد كبير بارتداء الكمامات بعكس الرجال.

وكان قد أجرى وزير النقل المهندس كامل الوزير في تمام الساعة 4.30 مساء اليوم، جولة تفقدية لمحطة الشهداء التبادلية بين الخطين الأول والثاني لمترو الأنفاق لمتابعة انتظام حركة قطارات المترو حيث شاهد مرور عدد كبير من القطارات بالخطين الأول والثاني، واطمأن إلى على تقليل زمن التقاطر ليصبح بين كل قطار وأخر من 2 إلى 2.5 دقيقة مع زيادة عدد القطارات العاملة بالخطوط الثلاثة، حيث يتم تشغيل 45 قطارا بالخط الأول و28 قطارا بالخط الثاني و11 قطارا بالخط الثالث.

ووجه الوزير قيادات الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو باستمرار الدفع بقطارات إضافية في حالة وجود أي كثافات من الركاب، مؤكدا أن الكل يجب أن يتسابق في خدمة المواطن المصري وأن يقوم آخر قطار من المرج الجديدة الساعة 6.30 مساء ومن حلوان الساعة 6.20 مساء وأخر قطار من المنيب وشبرا الساعة 6.30 مساء اليوم لامتصاص أي كثافات من الركاب قبل توقيت الحظر، والتنسيق مع وزارة الداخلية لوصول القطارات هذه القطارات بعد توقيت الحظر.