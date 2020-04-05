شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدة تقدم اشتراك مجانى من واتش ات لمدة عام للعاملين فى مستشفيات العزل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقديرا لدور جيش مصر الأبيض من العاملين فى القطاع الطبى وعلى وجه التحديد من يعملون فى مستشفيات العزل، قال المهندس حسام صالح المتحدث الرسمي أن مجلس إدارة الشركة برئاسة تامر مرسى قرر تقديم اشتراك مجانى فى منصة "واتش ات" الرقمية لمدة عام كامل لكل الأطقم العاملة فى مستشفيات العزل، وذلك جزء من تقديرهم على كل ما يبذلونه من جهود مميزة وما يتعرضون له من أخطار جسيمة للحفاظ على حياة المواطنين".

وأضاف " سيتم التنيسق مع وزارة الصحة فى هذا الصدد"، و ينضم هذا التقدير لأطقم مستشفيات العزل إلى قوافل المتحدة التى تجوب محافظات مصر يوميا لتشارك المواطنين تقديرهم لجيش مصر الأبيض بكل أفراده فى مواجهة محنة فيروس كورونا المستجد.