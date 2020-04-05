شكرا لقرائتكم خبر عن من أجل الحصول على العدالة.. إضراب محامين بالمعتقلات التركية عن الطعام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد وفاة عضوة "جروب يوروم" هيلين بولاك، التي فقد حياتها نتيجة الإضراب عن الطعام فى محاولة للحصول على العدالة، أعلن محاميين آخرين داخل السجن دخولهما فى إضراب عن الطعام حتى الموت.

وأعلنت جمعية الحقوقيون المعاصرون، فيها بيانها التى أدلت به فى يوم المحامين، أن كلاً من المحامين إبرو تمتيك وأيتاتش أونصال، الذين كانوا قد بدؤا الإضراب عن الطعام إلى أجل غير مسمى، حولوا إضرابهم عن الطعام إلى إضراباً حتى الموت.

وجاء فى الاجتماع الذى نظمته جمعية "الحقوقيون المعاصرون" عبر الإنترنت: مطالب زملائنا واضحة للغاية. لقد شاركناها منذ اليوم الأول. هم يريدون "العدالة" بأكثر التعبيرات اختصارًا. لقد كانت إيبرو تمتيك مضربة عن الطعام لأكثر من 90 يومًا، وأيتاتش أونصال، وأويا أصلان، وباركين تمتيك مضربين لأكثر من 60 يومًا. ولا تتردد الحكومة في إضافة حلقات جديدة إلى سلسلة الظلم، ويجري مناقشة ما يسمى بقانون التنفيذ. ويتم استبعاد زملائنا والآلاف المعتقلين السياسيين من ذلك.ويريدون لهم أن يبقوا فى سجون لا يوجد بها أدنى وسائل الحماية ضد فيروس كورونا حتى الموت.

وكان هؤلاء المحامين قد تم اعتقالهم فى حملة الاعتقالات التي تمت ضد جمعية الحقوقيون المعاصرون فى نوفمبر عام 2017 وحُكم عليهم بالسجن لمدة 159 سنة. وبدأ المحامون في الإضراب عن الطعام ، قائلين إنه تم تجاهل حقهم في محاكمة عادلة.

العقوبات التي طالب بها مكتب المدعي العام لمحكمة الاستئناف العليا فيما يتعلق بالمحامين، ومن بينهم رئيس الجمعية سلجوق كوزاتشالي ،هي كما يلي:

أوزجور يلماز 13 سنة و5شهور في جريمة "عضوية منظمة".

إيبرو تمتيك 13 سنة و5 شهور في جريمة "عضوية منظمة".

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باهيج آشتشى، وشكرية اردين: 12 سنة فى جريمة "عضوية منظمة".

سلجوق كوزاغتشلى 10 سنوات و 5شهور فى جريمة "عضوية منظمة".

أيتاتش أونصال، وأنجين جوك أوغلو، وسليمان جوق تان 10 سنوات و6 شهور فى جريمة "عضوية منظمة".

أيجان شيشاك، وناجيا دامير 9 سنوات فى جريمة "عضوية منظمة".

أزجى شاكير 8 سنوات فى جريمة "عضوية منظمة".

أيشه جول شاغتاى، وياغمور أرارن، وديدام بايضار، ويبراق تركمان 3 سنوات و9 شهور فى جريمة "دعم المنظمة".

أحمد مانداجى، وزهرا أوزدامير 3 سنوات 15 شهر فى جريمة "دعم المنظمة".