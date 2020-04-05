شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة القطرية: تسجيل 279 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم الأحد عن تسجيل 279 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وذلك وفق خبر عاجل لشبكة "سكاى نيوز".

ويواصل فيروس كورونا المستجد انتشاره فى مختلف دول العالم، حيث تصل الإصابات إلى ما يقرب من مليون وربع إنسان حول العالم، وتأتى الولايات المتحدة عل رأس قائمة دول العالم الأكثر إصابة بفيروس كورونا، حيث تخطت أكثر من 300 ألف إصابة خلال الأيام القليلة الماضية، ويأتى بعدها فى المركز الثانى دولة اسبانيا.

وفيما أعلنت هولندا عن ارتفاع عدد الوفيات بواقع 115 حالة، مما يرفع الإجمالي إلى 1766، مقابل 17851 إصابة جديدة، وفي إيران تخطى عدد مصابي كورونا حاجز الـ58 ألفا، فيما تزيد الوفيات على 3600.

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وسجلت إسبانيا الأحد 674 وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجدّ خلال الساعات الـ24 الأخيرة، وهي أدنى حصيلة منذ عشرة أيام تعكس تراجعا لليوم الثالث على التوالي، وفق أرقام أعلنتها وزارة الصحة.

وبذلك يصل عدد الوفيات الإجمالي منذ بدء انتشار وباء كوفيد-19 إلى 12418 وفاة، وهي ثاني أعلى حصيلة في العالم بعد إيطاليا. أما عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد، فازداد بنسبة 4,8% ليصل إلى 130759 إصابة.

الصين أعلنت أنها سجلت 3 وفيات جديدة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى 30 إصابة، وفيما أكدت وزارة الصحة العمانية تسجيل 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الحالات إلى 298.