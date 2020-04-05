شكرا لقرائتكم خبر عن عشرات المصريين العالقين بـ«ضبا» يناشدون الدولة عودتهم: «موافقون على الحجر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناشد العشرات من المصريين العالقين بميناء ضبا السعودي، أجهزة الدولة والحكومة والرئيس عبدالفتاح السيسي، التدخل والسماح بعودتهم إلى مصر، وإنهاء معاناتهم المستمرة منذ أسبوع أمام بوابات الميناء.

وأكد المصريون العالقون لـ«المصري اليوم»، الأحد، موافقتهم على الخضوع للحجر الصحي لمدة ١٤ يومًا، للتأكد من إصابتهم بفيروس «كورونا» من عدمه، مشيرين إلى أنهم «حجزوا على إحدى العبارات للعودة إلى مصر، إلا أن الرحلات البحرية توقفت، ويعيشون مأساة إنسانية أمام بوابات ميناء ضبا السعودي»، حسب زعمهم.

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من جانبه، قال اللواء سمير عبدالقادر، رئيس مجلس إدارة شركة «نما» للخطوط الملاحية المالكة للعبارة «أمانة» في تصريحات لـ«المصري اليوم»، الأحد، إن «العبارة متواجدة حاليًا بميناء ضبا السعودي تنتظر الموافقات والتصاريح من الأجهزة المختصة في مصر، لنقل المصريين العالقين بالميناء، وعودتهم لميناء سفاجا البحري».

كانت العبارة «أمانة» قد غادرت الجمعة الماضية ميناء سفاجا البحري إلى ميناء ضبا السعودي لنقل ٢٥٠ مصريًا من العالقين بالميناء السعودي الراغبين في العودة إلى مصر، وإخصاع جميع الركاب للحجر الصحي لمدة ١٤ يومًا، للتأكد من خلوهم من الإصابة من فيروس «كورونا».

كانت مديرية الصحة بالبحر الأحمر قد خاطبت إدارة ميناء سفاجا بأنه سيتم الكشف على الركاب القادمبن من خلال الحجر الصحي، ونقلهم لأحد الفنادق لإخضاعهم للحجر الطبي، والكشف على حالتهم الصحية كل ثلاث ساعات، ومن يثبت إصابته بالفيروس سيتم نقله إلى مستشفى العزل لتلقي العلاج.