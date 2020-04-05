شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أطنان أرز وسكر ومكرونة.. «تموين الإسكندرية» تحبط محاولة للتلاعب بالأسعار (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال محمد سعدالله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية، إن المديرية نفذت حملات مفاجئة أسفرت عن تحرير 46 محضرا بمخالفات متنوعة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها.
أضاف «سعدالله» أن الحملات جاءت تنفيذا لتعليمات الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، بتشديد الرقابة على المخابز والأسواق، حيث تم تحرير 14 محضر عدم حمل شهادات صحية، و21 عدم الإعلان عن أسعار المطهرات والمواد الغذائية واللحوم بالأسواق، و9 محاضر لمخابز مخالفة، ومحضر بيع سلعة مجهولة المصدر.
وكشف عن تحرير محضر حجب سلع غذائية من التداول في الاسواق بغرض التلاعب بالأسعار بمخزن غير معلن عنه تابع لمحل بقالة في منطقة العجمى، وضبط وتحريز 3 أطنان و415 كيلو أرز و300 كيلو سكر و160 كيلو مكرونة.
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