شكرا لقرائتكم خبر عن خالف قرار الإغلاق.. وزير الأوقاف ينهي خدمة عامل مسجد في المنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أنهى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، خدمة العامل «على.س»، لقيامه بفتح مسجد المريس بناحية دروة مركز أشمون وقت الأذان، وترك المسجد للرواد لتأدية صلاة الظهر، مخالفا بذلك قرارات غلق المساجد لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

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جاء قرار وزير الأوقاف بناء على مذكرة مديرية أوقاف المنوفية التي أفادت بقيام العامل بفتح مسجد المريس بناحية دروة مركز أشمون وقت الأذان، وترك المسجد للرواد لتأدية صلاة الظهر، وقيام مديرية أوقاف المنوفية بتحرير المحضر الإداري رقم (8690) ضد العامل.

شدد وزير الأوقاف على أن الوزارة ستنهي خدمة كل من يخالف تعليمات غلق المساجد على الفور وبلا أي تردد في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم كله، وفي ضوء تأكيد دار الإفتاء المصرية وغيرها من المؤسسات الدينية على حرمة مخالفة تعليمات الأوقاف في ذلك، وحرمة الإصرار على إقامة الجماعة في المسجد في ظل هذه الظروف الراهنة التي يؤكد العالم كله على خطورة الاختلاط فيها على النفس البشرية.

وأكد وزير الأوقاف على عدة أمور: ضرورة غلق المسجد من الداخل غلقًا تامًا أثناء رفع الأذان، وأن الاستجابة لتعليمات جميع مؤسسات الدولة واجب شرعي ووطني وإنساني، وأنه لا مكان بالوزارة لأصحاب الانتماءات أو المغيبين عن الواقع، وأن وزارة الأوقاف جادة في إنهاء خدمة كل من يخالف تعليماتها بشأن غلق المساجد غلقًا كاملاً في المدة التي حددتها السلطة المختصة.