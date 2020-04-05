شكرا لقرائتكم خبر عن أمه متعافية من «كورونا».. «المصري اليوم» تنشر نتيجة تحليل الفيروس للمولود «آدم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تأكدت سلبية تحاليل العينة المسحوبة من الطفل آدم المولود، صباح الأحد، في مستشفى الغردقة العام، لأم متعافية من فيروس كورونا المستجد.

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كان الدكتور رضا النجار، استشاري أمراض النساء والتوليد في الغردقة، أكد انه سيتم إجراء تحليل «كورونا» لأول طفل مولود لأم سبق إصابتها بالفيروس.

وأضاف «النجار» أن الطفل يتغذى باللبن الصناعي خلال الفترة الحالية.

كان مستشفى الغردقة العام شهد ولادة لسيدة حامل، 35 سنة، كانت مصابة بالفيروس، ونجح فريق طبي في إجراء عملية ولادة قيصرية للسيدة، بالتنسيق مع الأجهزة المختصة والطب الوقائي.