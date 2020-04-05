شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» توضح كيفية تنفيذ المشروعات البحثية لسنوات النقل والشهادة الإعدادية (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشرت وزارة التربية والتعليم فيديو توضيحي لشرح كيفية التعامل مع المشروعات البحثية في سنوات النقل والشهادة الإعدادية، وكيفية البحث عن المعلومة في المكتبة الرقمية والتعامل مع عناصر المشروع.

ويحتوي الفيديو على مثال لموضوع يناسب مرحلة عمرية معينة «الصف الأول الاعدادي كمثال وموضوع المناخ كنموذج موضوعي للبحث».

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وأعلنت الوزارة أنه سوف يتم مراعاة الفروق العمرية في المشروعات المختلفة على حسب السنة الدراسية وكذلك عمق عناصر المشروع.

وأكدت الوزارة أنه يمكن لمن لا يستطيع الوصول إلى المكتبة الرقمية، البحث في محتوى الكتب الدراسية الورقية أو أي مصادر أخرى متاحة.

ونشر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، الفيديو التوضيحي عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»، قائلا إنه سيتم عرض قائمة الموضوعات الخاصة بمشروع البحث لكل صف دراسي ليتم الاختيار منه مؤكدا أن الهدف من المشروع هو تعلم مهارات البحث العلمي والاضطلاع والمعرفة.