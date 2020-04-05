شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب وطبيبة يتبرعان بجهاز تنفس صناعي لمستشفى الصدر بالزقازيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدم الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بخالص الشكر والتقدير للدكتور أحمد نور، مدرس طب وجراحة العيون بكلية الطب البشري بجامعة الزقازيق، والدكتورة سارة إبراهيم، بمديرية الشؤون الصحية، على دعمهم لمستشفى الأمراض الصدرية، وتبرعهم بجهاز تنفس صناعي، للعناية المركزة بالمستشفي، وذلك إيماناً بدور المجتمع المدني في ظل الظروف الراهنة.

وكلف وكيل الوزارة الدكتور أحمد حسن، مدير المستشفي، بسرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بالتبرع، ودخوله الخدمة مباشرة، مؤكداً على أهمية دور المجتمع المدني في تطوير الخدمات الصحية بالمحافظة، والدعم والمساندة المستمرة منهم، وفي مختلف المواقف والأزمات، للوقوف بجانب المرضي والمواطنين بالمحافظة.