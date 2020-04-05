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شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا يستثني «البيطريين» من حظر التجوال (مستند) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور محمد عثمان عبدالعظيم، مدير الطب البيطري بالمنيا، إن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، وافق على استثناء الأطباء البيطريين من مواعيد حظر التجوال.
وأضاف «عبدالعظيم» في تصريحات صحفية، الأحد، أن المحافظ تواصل مع مدير الأمن، وتم الاتفاق على استثناء الأطباء البيطريين من مواعيد الحظر بتعليمات شفوية، مشيرًا إلى أن أي طبيب يواجه أي مشكلة في التحرك خلال مواعيد يستخرج «كارنيه» النقابة.
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