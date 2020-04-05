شكرا لقرائتكم خبر عن «الكهرباء»: إلغاء نظام الممارسة واستبداله بالعدادات الكودية للمباني المخالفة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، إن مجلس الوزراء وافق على تركيب العدادات الكودية للعقارات المخالفة منذ فترة.

وتابع حمزة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد «تم إلغاء نظام الممارسة واستبداله بتركيب العدادات الكودية لحين تقنين أوضاع المباني المخالفة.

وأكد أن العداد الكودي لا يمثل اعتراف بالمباني المخالفة ويعد مجرد آلية يعكس قراءة العداد بدقة، مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان عن آلية إلكترونية قريبا لتلقي طلبات المخالفين.