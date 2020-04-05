جامعة عين شمس تصدر بيانًا بشأن إصابة طبيب مستشفى الدمرداش بـ «كورونا» (تفاصيل)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت جامعة عين شمس، بيانا صحفيا بشأن تفاصيل ثبوت إصابة طالب امتياز داخل مستشفى الدمرداش التابعة لجامعة عين شمس بفيروس كورونا.

وقالت الجامعة، إنه في يوم الجمعة الموافق 3 إبريل 2020 في تمام الساعة الثانية عشرة بعد منتصف الليل أبلغ الطبيب المقيم بقسم أمراض النساء والتوليد فريق مكافحة العدوى، بأن طبيب الامتياز قم تم ثبوت إيجابية تحليل فيروس كورونا المستجد الخاص به بوزارة الصحة إنه تم حجزه بمستشفى العجوزة العام بعد أن كان متواجدا لأداء عمله بكشك الولادة الخاص بحوادث الوحدة الرابعة يوم الأربعاء الموافق 1 إبريل 2020 وحتى الساعات الأولى من صباح يوم الخميس الموافق 2 إبريل 2020 وذلك لاتخاذ اللازم فتم عمل الآتي:

1- تم الاتصال بقطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة في تمام الساعة الواحدة صباحا للتأكد من إيجابية تحليل طبيب الامتياز وبالفعل افادت انه اسمه مدرج بكشوف الحالات الإيجابية هو وبعض أفراد العائلة وأن والد طبيب الامتياز وهو صيدلي كان قد توجه لمستشفى الحميات يوم الاربعاء الموافق 1 /4 /2020 اثر وعكة صحية وبعد سحب مسحات له جاءت النتيجة ايجابية لفيروس كورونا المستجد يوم الخميس 2 /4 /2020

2- تم توجه الترصد بالوزارة لسحب عينات لجميع أفراد الأسرة وقد جاءت النتائج إيجابية لطبيب الامتياز وشقيقة وذلك في يوم الجمعة الموافق 3/4/2020 وعليه تم عزلهم في مستشفى العجوزة العام .

وبناء عليه قامت إدارة المستشفيات بعمل الآتي:

1- غلق الوحدة الربعة تماما وعدم استقبال أي حالات جديدة بها حتى ظهور نتائج تحليل العاملين.

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2- تنظيف وتطهير المستشفى بالكامل ورشها بالمطهرات بالمعدات والفرق المدربة المختصة بذلك.

3- ايقاف العيادات لاستقبال الحالات للقسم الذي عمل بيه طبيب الامتياز والتي كان مقرر لها كشف يوم السبت الموافق 4 /4 /2020 لحين ظهور نتائج التحاليل.

4- حصر جميع المخالطين لطيبب الامتياز بالأماكن الذي تواجد بها من المرضي والاطباء والتمريض والعمال والإداريين وكان عددهم 79 مخالط لفحص تواجد فيروس كورونا المستجد يوم السبت الموافق 4 /4 /2020 إلى المعامل المركزية وجاءت النتائج سلبية اليوم لاحد الساعة الثالثة ظهرا.

5- تم استكمال عدد 69 عينة إضافية للعاملين بالمستشفى رغم عدم التخالط المباشر للطبيب المذكور والقيام بالتحليل لهم بـ المعمل المرجعي بمستشفي عين شمس التخصصي وفي انتظار النتائج

6- تم حصر أسماء المرضي المترددين على كشك الولادة يوم الأربعاء الماضي الذين خرجوا بعد الشفاء أو المتابعة حتى تاريخ ابلاغنا بإصابة طبيب الامتياز وتم رصد أرقام تلفوناتهم وارسال بياناتهم إلى الطب الوقائي لعمل اللازم من إجراءات تجاههم

7- المتابعة والتأكيد على التزام جميع العاملين بارتداء الواقيات الضحية واتباع جميع سياسات مكافحة العدوى من قبل جميع العاملين والمترددين على المستشفى.

8- تم منح إجازة لبعض المخالطين الذين ثبت سلبية نتيجة تحاليلهم إلى أن يعاد التحليل لهم جميعا مرة أخرى بعد ثلاث ايام لضمان سلبية النتائج.

جامعة عين شمس تصدر بيانًا بشأن إصابة طبيب مستشفى الدمرداش بـ «كورونا»