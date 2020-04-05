طلاب الصف الأول الثانوي يتدربون على استخدام منصة الاختبارات الإلكترونية

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - توافد طلبة الصف الأول الثانوي على موقع منصة الاختبارات الإلكترونية من خلال اجهزة التابلت وبعض اجهزة المحمول والكمبيوتر من داخل المنازل في ظل تعليق الدراسة لمواجهة انتشار عدوى فيروس كورونا وذلك في إطار الإجراءات التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم لاستكمال الدراسة.
ففي اليوم الأول للاختبارات التدريبية لطلبة الصف الأول الثانوي قام بالتسجيل واجراء اختبار اللغة العربية عدد «٥٧٨ الف طالب من داخل المنازل» مستخدمين الشرائح البيانات التي تم توزيعها بواسطة الشركة المصرية للاتصالات.
تم توزيع الطلاب لمجموعات بالمحافظات للدخول اثناء اليوم وذلك لتوزيع الأحمال على منصة الاختبارات خلال اليوم من الساعة الثامنة صباحا وحتى الرابعة مساءا.
اجمالي عدد الطلبة المستهدف اختبارهم إلكترونيًا هو ٥٨٩ الف طالب حيث تعرض عدد ١١ الف طالب لبعض المشكلات التقنية البسيطة التي تم رصدها بواسطة فرق الدعم الفني على مستوى الجمهورية والعمل على حلها في الاختبارات القادمة.
الجدير بالذكر ان هذا الامتحان هو تدريب للطلبة على استخدام منصة الامتحان واختبار لسعة الشبكات ومعالجة المشكلات التي تطرأ عن استخدام الطلبة. هذا الاختبار ليس له درجات أو تقييم لذا يتم عرض نتيجة الاختبار مباشرة بعد الاختبار.
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