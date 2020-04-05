شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الصف الأول الثانوي يتدربون على استخدام منصة الاختبارات الإلكترونية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - توافد طلبة الصف الأول الثانوي على موقع منصة الاختبارات الإلكترونية من خلال اجهزة التابلت وبعض اجهزة المحمول والكمبيوتر من داخل المنازل في ظل تعليق الدراسة لمواجهة انتشار عدوى فيروس كورونا وذلك في إطار الإجراءات التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم لاستكمال الدراسة.

ففي اليوم الأول للاختبارات التدريبية لطلبة الصف الأول الثانوي قام بالتسجيل واجراء اختبار اللغة العربية عدد «٥٧٨ الف طالب من داخل المنازل» مستخدمين الشرائح البيانات التي تم توزيعها بواسطة الشركة المصرية للاتصالات.

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