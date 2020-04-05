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شكرا لقرائتكم خبر عن تعافى حالة جديدة من مصابى كورونا بـ«العجمى النموذجى».. والحصيلة ترتفع لـ34 (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت الدكتورة ميرفت السيد مدير مستشفى العجمى النموذجى بالإسكندرية (مستشفى العزل لمرضى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19)، خروج حالة لسيدة أمس بعد تعافيها تماماً وتماثلها للشفاء ليصل اجمالى الحالات التي تم خروجها وتعافيها من الفيروس 34 حالة.
وأوضحت «السيد» أن جميع فرق العمل الطبى والتمريض والعاملين يحرصون على تأدية واجبهم الوطنى والطبى والتفانى في معالجة المصابين، مشيرة إلى أنه تم تجهيز المستشفى بأحدث الأجهزة الطبية ضمن مستشفيات العزل بالجمهورية تحت رعاية وزارة الصحة، لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا.
وقالت أنه من المقرر خروج حالات أخرى من المستشفى تتماثل الشفاء حاليا وجارى إجراء تحاليل لهم للتأكد من سلبية التحاليل.
وفى سياق متصل، سادت حالة من التفاؤل والأمل بين الأطباء والتمريض في المستشفى والتقطوا صورا تذكارية من داخل المستشفى مع الحالة التي تم خروجها بسيارة طبية مجهزة إلى منزلها، رافعين لافتات «60 يوم ومكملين في العزل» في إشارة إلى تعاملهم مع المرضى في مستشفى العزل منذ حوالى 60 يوما ولإرسال رسالة طمأنينة باستمرارهم في العمل داخل المستشفى.
وكتبوا تعليقات على الصور من بينها: «شابات زى الورد بيحبوا الحياة ونفسهم يخرجوا يتفسحوا ويفطروا في الكافيه عالبحر ويتمشوا عالكورنيش، لكنهم ملتزمين بالحظر بس مش حظر في البيت يعنى ماما تعملهم الأكل وبابا يدفع لهم اشتراك النيتفلكس، لا دول في مستشفيات العزل، يعنى قابلين العزل مع عيانين مصابين بالكورونا أكتر من ٥ أسابيع ومستمرين ومتحديين المرض ومصرين ينتصروا للمرضى».
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