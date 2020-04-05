شكرا لقرائتكم خبر عن قبل بدء حظر التجول.. وزير النقل يتابع انتظام حركة تشغيل المترو والسكة الحديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير في تمام الساعة 4.30، مساء اليوم، بجولة تفقدية لمحطة الشهداء التبادلية بين الخطين الأول والثاني لمترو الأنفاق لمتابعة انتظام حركة قطارات المترو، حيث شاهد مرور عدد كبير من القطارات بالخطين الأول والثاني واطمئن على تقليل زمن التقاطر ليصبح بين كل قطار وآخر من 2 إلى. 2.5 مع زيادة عدد القطارات العاملة بالخطوط الثلاثة، حيث يتم تشغيل 45 قطار بالخط الأول و28 قطار بالخط الثاني و11 قطار بالخط الثالث.

ووجه الوزير قيادات الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو باستمرار الدفع بقطارات إضافية في حالة وجود أي كثافات من الركاب، مؤكدا أن الكل يجب أن يتسابق في خدمة المواطن المصرى وان يقوم آخر قطار من المرج الجديدة الساعة 6.30 مساء ومن حلوان الساعة 6.20 مساء وآخر قطار من المنيب وشبرا الساعة 6.30 مساء اليوم لامتصاص أي كثافات من الركاب قبل توقيت الحظر والتنسيق مع وزارة الداخلية لوصول القطارات هذه القطارات بعد توقيت الحظر.

بعدها توجه الوزير إلى محطة مصر للسكك الحديدية حيث اطمئن على أعمال التعقيم بالمحطة وشبابيك التذاكر والأرصفة، ووجه باستمرار اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا والمحافظة الدائمة على مستوى عالي من النظافة بالقطارات والمحطات، وتقديم كافة التسهيلات للركاب واستمرار الدفع بقطارات إضافية في أي خط من خطوط السكك الحديدية يشهد كثافة ركاب.