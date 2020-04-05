شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الجندي: الأغنياء البخلاء سبب انتشار البلاء والفيروسات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن سبب الفيروسات هو بخل البخلاء.

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وأضاف الجندى، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون» المذاع على فضائية «dmc»: «سبب وجود الفقراء الجياع، هم الأغنياء البخلاء»، متابعا: «يا غني ياللي ربنا ميسرهالك، رزق هؤلاء الناس الفقراء عندك».

وأردف: «كل واحد غني مسؤول عن الفقراء في عائلته، وكل صاحب عمل مسؤول عن البحث عن العمال ودفع مرتابتهم».

وأشار إلى أن هناك سيدة كانت لا تمتلك من الحياة إلا معاشها، وكانت تعاني من المرض، فأنقصت من دوائها لتدفع صدقة للفقراء والمساكين.