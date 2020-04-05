شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الإسكندرية لـ«طاقم العجمي»: «لو نستطيع تقبيل أياديكم ورؤوسكم لفعلناها» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، والدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، الأحد، أطباء وتمريض وعمال مستشفى العجمى العام النموذجي غرب الإسكندرية، والتي تم تحويلها إلى حجر صحي للمرضى المصابين بفيروس «كورونا» المستجد، لتكريمهم وتوجيه تحية تقدير وإعزاز لمجهوداتهم المبذولة خلال الأسابيع الماضية في التصدي للفيروس.

ووجه محافظ الإسكندرية تحية تقدير وإعزاز للطاقم الطبي بالمستشفى قائلًا: «لو نستطيع تقبيل رؤوسكم وأيديكم لفعلناها، فأنتم بالفعل كما أطلق عليكم جيش مصر الأبيض، الذي تصدى للدفاع عن الوطن في حربه على الوباء كجنود حرب أكتوبر في حربهم على الأعداء، فأنتم جيش بالفعل، أثبتم للعالم أجمع أنكم جنود في خدمة الوطن، ومصر تفخر بكم جميعًا والقيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرة لكم».

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وأضاف «الشريف»: «لقد واجهتم بكل شجاعة مرضًا متفشيًا في أنحاء العالم لم تستطع كبار دول العالم مواجهته»، مؤكدًا أن «الأطباء عانوا لسنوات طويلة إلى أن جاءت إرادة الله لإعاطئهم حقوقهم التي يستحقونها، فجميعهم على قدر من المسئولية ويعي خطورة هذه المرحلة، ويجب على المصريين جميعًا الاقتداء بهم واتباع التعليمات اللازمة للتصدي لهذا الفيروس، فهذه الأزمة من الممكن أن تقضي تمامًا على الدول لذا لابد من التصدي لها، وبقوة وحزم مع المخالفين».

وأكد محافظ الإسكندرية على دعم المحافظة وتقديم التسهيلات الممكنة لكافة احتياجات الأطباء، مشددًا على أن «كافة كلمات الشكر والتقديم لا توفيهم حقوقهم، والجميع مسخر لخدمتهم مثلما بذلوا أرواحهم ومجهوداتهم لخدمة مصابي مصر بهذا الفيروس، وقدم لهم شهادات تقدير، شكرًا لمجهوداتهم وتضحياتهم في محاربة فيروس»كورونا«المستجد».

من جانبها، قدمت الدكتورة جاكلين عازر الشكر لجميع الطاقم بالمستشفى، مؤكدة أن «جميع المسئولين يعلمون جيدًا خطورة وقدر تضحياتهم التي قدموها، لذا فالجميع خلفهم ويقدم لهم كامل الدعم بأي شكل من الأشكال، جزءًا من رد الجميل لما فعلوه خلال هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد».

محافظ الإسكندرية يكرم الطاقم الطبي والإداري من العاملين بالعزل الصحي بمستشفى العجمي

محافظ الإسكندرية يكرم الطاقم الطبي والإداري من العاملين بالعزل الصحي بمستشفى العجمي

محافظ الإسكندرية يكرم الطاقم الطبي والإداري من العاملين بالعزل الصحي بمستشفى العجمي

محافظ الإسكندرية يكرم الطاقم الطبي والإداري من العاملين بالعزل الصحي بمستشفى العجمي