شكرا لقرائتكم خبر عن عين شمس تكشف تفاصيل حالة طبيب الامتياز المصاب بكورونا بمستشفى النساء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت جامعة عين شمس، بيانا للكشف عن تفاصيل حالة طبيب الامتياز بالوحدة الرابعة مستشفى النساء والتوليد بالدمرداش المصاب بكورونا، موضحة أنه

فى يوم الجمعة الموافق 3 / 4 / 2020 فى تمام الساعة الثانية عشر بعد منتصف الليل أبلغ الطبيب المقيم بقسم أمراض النساء والتوليد فريق مكافحة العدوى بأن طبيب الامتياز قد تم ثبوت إيجابية تحليل كوفيد 19 الخاص به بوزارة الصحة، وأنه تم حجزه بمستشفى العجوزة العام، بعد أن كان متواجدا لأداء عمله فى كشك الولادة الخاص بحوادث الوحدة الرابعة يوم الأربعاء الموافق 1 / 4 / 2020 وحتى الساعات الأولى من صباح يوم الخميس الموافق 2 / 4 / 2020 وذلك لاتخاذ اللازم.

وأكدت جامعة عين شمس فى بيانها أنه قد تم عمل الآتى:

1- تم الاتصال بقطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة فى تمام الساعة الواحدة صباحا للتأكد من إيجابية تحليل طبيب الامتياز، وبالفعل أفادت أن اسمه مدرج بكشوف الحالات الإيجابية هو وبعض أفراد عائلته، وأن والد طبيب الامتياز وهو صيدلى كان قد توجه لمستشفى الحميات يوم الأربعاء الموافق 1 / 4 / 2020 إثر تعرضه لوعكة صحية وبعد سحب مسحات له جاءت النتيجة إيجابية لكوڤيد 19 يوم الخميس الموافق 2 / 4 / 2020.

2- تم توجه فريق الترصد بالوزارة لسحب عينات لجميع أفراد الأسرة، وقد جاءت النتائج إيجابية لطبيب الامتياز وشقيقه، وذلك فى يوم الجمعة الموافق 3 / 4 / 2020، وعليه فقد تم عزلهم بمستشفى العجوزة العام، وبناء عليه قامت ادارة المستشفيات بعمل الآتى :-

- غلق الوحدة الرابعة تماما وعدم استقبال حالات جديدة بها حتي ظهور نتائج تحليل العاملين.

- تنظيف وتطهير المستشفى بالكامل ورشها بالمطهرات بواسطة المعدات والفرق المدربة الخاصة بذلك.

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- إيقاف العيادات واستقبال الحالات للقسم الذى عمل به طبيب الامتياز والتى كان مقرر لها كشف يوم السبت، لحين ظهور نتائج التحاليل.

- حصر جميع المخالطين لطبيب الامتياز بالأماكن التي تواجد بها من المرضي والأطباء والتمريض والعمال والاداريين وكان عددهم 79 مخالط لفحص تواجد ڤيروس كوفيد 19 يوم السبت الموافق 4 / 4 / 2020 الي المعامل المركزية وجاءت جميع النتائج سلبية اليوم الأحد في تمام الساعة الثالثة ظهراً.

- تم استكمال عدد 69 عينة إضافية للعاملين بالمستشفي رغم عدم التخالط المباشر للطبيب المذكور والقيام بالتحليل لهم بالمعمل المرجعي بمستشفي عين شمس التخصصي وفي انتظار النتائج .

- تم حصر أسماء المرضى المترددين على كشك الولادة يوم الأربعاء الموافق 1|4|2020 من الذين خرجوا بعد الشفاء أو متابعة حتى تاريخ إبلاغنا بإصابة طبيب الامتياز وتم رصد أرقام تليفوناتهم وإرسال بياناتهم إلى الطب الوقائي لعمل اللازم من إجراءات تجاههم .

- المتابعة والتأكيد على إلتزام جميع العاملين بارتداء الواقيات الشخصية و إتباع جميع سياسات مكافحة العدوى من قبل جميع العاملين و المترددين على المستشفى .

- تم منح إجازة لبعض المخالطين الذين ثبت سلبية نتيجة تحاليلهم إلى أن يعاد التحليل لهم جميعاً مرة أخرى بعد ثلاث أيام لضمان سلبية النتائج.

واختتم البيان: وتتعهد إدارة جامعة عين شمس بالإلتزام بالشفافية التامة في الافصاح عن أية وقائع قد تطرأ ذات صلة بوباء كورونا المستجد وبذل أقصى الجهود الممكنة في مستشفيات جامعة عين شمس و مساندة كافة مؤسسات الدولة في مجابهة هذا الوباء والظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد والعالم أجمع.