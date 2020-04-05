شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: توضح كيفية التعامل مع المشروعات البحثية لطلاب النقل والشهادة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فيديو لشرح كيفية التعامل مع المشروعات البحثية لطلاب النقل والشهادة الإعدادية، ويوضح كيفية البحث عن المعلومة فى المكتبة الرقمية والتعامل مع عناصر المشروع، ويحتوى الفيديو على مثال لموضوع يناسب مرحلة عمرية معينة، وسيتم مراعاة الفروق العمرية فى المشروعات المختلفة على حسب السنة الدراسية وكذلك عمق عناصر المشروع.

وقالت الوزارة: إن لمن لا يستطيع الوصول إلى المكتبة الرقمية، يمكنه البحث في محتوى الكتب الدراسية الورقية أو أى مصادر أخرى متاحة.

وكان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل المشروع البحثي الذي سيعد شرطًا لانتقال الطلاب (في الصفوف الدراسية من الثالث الابتدائى حتى الثالث الإعدادى إلى السنة التعليمية التالية.

وأوضح الدكتور طارق شوقى، عدة نقاط مهمة، أن الطالب سيكون مطالب بإعداد مشروع بحثى واحد فقط (متعدد التخصصات) فى كل سنة دراسية للانتقال إلى السنة التالية، ويستطيع الطالب أن يقوم بعمل المشروع بمفرده أو مع مجموعة من الطلبة (بحد أقصى 5 طلاب)، وذلك خلال الفترة من 9 أبريل حتى 15 مايو 2020.

وأوضح الوزير: سيتم مراعاة اختيار الموضوعات بالنسبة لأعمار الطلبة من الصف الثالث الابتدائي حتى الثالث الإعدادي بما يتناسب مع أعمارهم، وعناصر المشروع البحثي تتكون من: "العنوان، المقدمة، الموضوع، النتائج أو الملاحظات، المراجع، أسماء الطلاب"، وسيكتب الطالب الكود الخاص به على المشروع الذي سيقوم بعمله.

وأوضح أنه يوم الأحد 5 أبريل 2020.. سيتم نشر فيديو توضيحي لطريقة عمل المشروع للطلبة على موقع الوزارة، وذلك كنموذج استرشادي لأبنائنا الطلاب لطريقة عمل المشروع البحثي بداية من اختيار الموضوع حتى نطمئن أبنائنا الطلاب، وفى يوم الخميس 9 أبريل 2020.. سيتم الإعلان عن جدول المشروعات البحثية لكل سنة دراسية على موقع الوزارة وسيتم نشره مطبوعًا في الصحف القومية؛ وسيتكون الجدول من 4 إلى 5 موضوعات لكل سنة دراسية يختار الطالب أحدهما لتنفيذه سواء بمفرده أو مع مجموعة من الطلبة.

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وقال وزير التربية والتعليم والتعليم، إنه مهم أن يذكر الطالب المرجع الذى يستند عليه فى البحث، بأن يقول حصلت على المعلومة من منصة التعلم أو كتاب كذا ويذكر اسم الكتاب، والفكرة هى صياغة البحث من خلال المراجع ونتعلم من المراجع مش ننقلها "كوبى وبست"، موضحا أن هناك فرق فى المشاريع يراعى الفئة العمرية.

وتابع الوزير: إذا لم يتوافر الإنترنت لدى الطالب بإمكانه الاعتماد على الكتاب المدرسى أو أى كتاب متوفر لديه فى موضوع المشروع البحثى، ومتاح للطالب أن يقوم بكتابة المشروع البحثى على ورق وتسليمه إلى المدرسة وهى ستقوم بدورها فى إرساله للوزارة عبر المنصة، ومعلم الفصل دوره استرشادي ومساعد للطلبة فى إعداد المشروعات البحثية، والوزارة هى من ستتولى أعمال مراجعة المشروعات البحثية للطلاب عن طريق تقييمها (مقبول – غير مقبول).

وأوضح الوزير، أن الوزارة ترغب فى أن يكون البحث يتم بشكل إلكترونى أى يتم رفع البحث الورقى الذى يقوم به بعض الطلاب على منصة التعلم، لأن المعلم الفصل لن يقوم بتصحيح البحث لأن من وضع المشروه هى الوزارة والقائمة التى يتم توفيرها يوم 9 إبريل الجارى، بها 5 مشاريع للسبع سنوات الدراسية من الثالث الابتدائى حتى الثالث الإعدادى بإجمالى 35 مشروع كل سنة لها 5 مشروعات تختار منهم، والوزارة ستقوم بتوزيع المشروعات على المعلمين بمعدل 2 أو 3 معلمين للنظر فى المشروع لتقييمه، قائلا: التعلم فى المشروع هو قيام الطالب بعمل المشروع بنفسه لإعداد المشروع وصياغة أرائهم.

وشرح وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، كيفية إعداد بحث لطلاب الصفوف من الثالث الابتدائى حتى الثالث الإعدادى بعد قرار توقف الدراسة.