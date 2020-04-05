شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: السيسى يوجه بالكشف الطبى على العاملين بمعهد الأورام والمرضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنشر الخليج 365 فى عددها الورقى الصادر غدا الاثنين، عددا من الموضوعات والتقارير المهمة، فى مقدمتها: الرئيس يتفقد نماذج تجهيزات ومعدات القوات المسلحة لمكافحة فيروس كورونا.. السيسى يوجه بإجراء الكشف الطبى على العاملين بمعهد الأورام والمرضى المترددين والمخالطين.

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