شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: 578 ألف طالب أدى امتحان العربى التجريبى اليوم من المنازل إلكترونيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن طلاب الصف الأول الثانوى توافدوا على موقع منصة الاختبارات الإلكترونية من خلال أجهزة التابلت وبعض أجهزة المحمول والكمبيوتر من داخل المنازل فى ظل تعليق الدراسة لمواجهة انتشار عدوى فيروس كورونا، وذلك فى إطار الإجراءات التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم لاستكمال الدراسة.

وأوضحت الوزارة فى بيان لها، أنه فى اليوم الأول للاختبارات التدريبية لطلبة الصف الأول الثانوى قام بالتسجيل وإجراء اختبار اللغة العربية عدد 578 ألف طالب وطالبة من داخل المنازل مستخدمين الشرائح البيانات التي تم توزيعها بواسطة الشركة المصرية للاتصالات، حيث تم توزيع الطلاب لمجموعات بالمحافظات للدخول أثناء اليوم، وذلك لتوزيع الأحمال على منصة الاختبارات خلال اليوم من الساعة الثامنة صباحا وحتى الرابعة مساءا.

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وأكدت الوزارة، أن إجمالي عدد الطلبة المستهدف اختبارهم إلكترونيًا هو 589 ألف طالب حيث تعرض عدد 11 ألف طالب لبعض المشكلات التقنية البسيطة التي تم رصدها بواسطة فرق الدعم الفني على مستوى الجمهورية والعمل على حلها في الاختبارات القادمة.

الجدير بالذكر أن هذا الامتحان هو تدريب للطلاب على استخدام منصة الامتحان واختبار لسعة الشبكات ومعالجة المشكلات التي تطرأ عن استخدام الطلبة، وأن هذا الاختبار ليس له درجات أو تقييم لذا يتم عرض نتيجة الاختبار مباشرة بعد الاختبار.