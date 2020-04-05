شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر اليوم.. الرئيس السيسي يدير أزمة كورونا ميدانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365 خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، منها إدارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لأزمة كورونا ميدانيا، وتوجيهه بإجراء الكشف الطبى على جميع العاملين بمعهد الأورام والمرضى والمخالطين، وتأكيد وزير التموين أن الاحتياطى الاستراتيجى من السلع آمن.

الرئيس يدير أزمة كورونا ميدانيا ويتابع مع الحكومة لحظة بلحظة.. يتفقد التجهيزات والمعدات المتطورة للقوات المسلحة لمكافحة الفيروس.. السيسي يوجه بإجراء الكشف الطبى على جميع العاملين بمعهد الأورام والمرضى والمخالطين

واصل الرئيس عبد الفتاح السيسى متابعته لجهود الدولة لمكافحة فيروس كورونا، حيث تفقد الرئيس السيسى بعض نماذج التجهيزات والمعدات المطورة من قبل القوات المسلحة فى إطار دعمها للقطاع المدنى بالدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المُستجد".





وزير التموين يوجه بعدم تنظيم معرض "أهلا رمضان" بمدينة نصر تفاديا لانتشار فيروس كورونا.. المصيلحى: نستبدل الفكرة بآليات جديدة تحقق استفادة المواطنين من عروض تخفيض الأسعار.. والاحتياطى الاستراتيجى من السلع آمن

تسعى الحكومة والممثلة فى وزارة التموين والتجارة الدخلية فى اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لوقاية المواطنين من انتشار فيروس كورونا وكذلك توفير كافة أنواع السلع الغذائية ، حيث أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الدخلية انه حرصا على سلامة المواطنين بعدم وجود اى تجمعات كبيرة كإجراء احترازى للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد ،لن يتم تنظيم معرض "اهلا رمضان " المعتاد إقامته بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات بمدينة نصر بهدف عدم تجمع عدد كبير ، مثلما كان يحدث فى السنوات الماضية، ولكن سيتم عمل آليات جديدة تضمن وجود مبادرات تخفيضات اسعار السلع والمنتجات فى مختلف المحافظات .





القوات المسلحة تنفذ عمليات تعقيم لميدان رمسيس ومحطة القطارات.. فيديو

استمرارًا لجهود القوات المسلحة فى اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاستباقية لمجابهة خطر انتشار فيروس (كورونا) المستجد، واصلت الإدارات التخصصية للقوات المسلحة أعمال التعقيم والتطهير الوقائى للميادين والأماكن الحيوية .





غلق 5 آلاف محل و2374 ناديا وقاعة أفراح وإلغاء 2116 سوقا خالفت الحظر

تابع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، فى تقرير من اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، تنفيذ القرارات الصادرة بشأن العديد من الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد COVID-19 فى ضوء توجيهات رئيس الجمهورية للحفاظ على الصحة العامة والعمل على الحد من انتشار الفيروس.





صور.. الفوج الثانى من المصريين العالقين فى أمريكا يصل مطار مرسى علم على متن رحلة مصر للطيران.. صحة البحر الأحمر: إجراء فحوصات طبية لـ 323 شخص.. الكشف الطبى تم فى مجموعات.. والمحافظ: وفرنا 9 أتوبيسات لنقلهم

استقبل مطار مرسى علم الدولي، صباح اليوم الأحد، الفوج الثانى من المصريين العالقين فى أمريكا على متن أحدى الرحلات الاستثنائية التى تسيرها شركة مصر للطيران لعودة العالقين خارج مصر لبلدهم بعد تفشى فيروس كورونا المستجد، وتصدر امريكا المرتبة الأولى عالميا من حيث أعداد الإصابة.





وزارة التربية والتعليم تطمئن طلاب أولى ثانوى: لو مدخلتش منصة الامتحان متقلقش الاختبار "تجربة"

قالت مصادر مسئولة، بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه لا يوجد ما يستدعى قلق طلاب الصف الأول الثانوى العام الذين لم يتمكنوا من دخول منصة الامتحان التجريبى الذى بدأ اليوم الأحد، أو فتح الامتحان وخرج منه قبل انتهاء الإجابة عن الأسئلة بأكملها، موضحة أن الامتحان عبارة عن تجربة هدفها تدريب الطلاب على آلية التعامل مع الأسئلة الإلكترونية وأيضا اختبار الشبكات ومعرفة المشكلات لتلاشيها فى إطار الاستعداد لامتحان نهاية العام الذى ينطلق نهاية إبريل الجارى.





وزير التنمية المحلية ينقل رئيس حى بولاق الدكرور بسبب شكاوى المواطنين من القمامة

أصدر اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، قراراً بنقل العميد ايهاب مكاوى رئيس حى بولاق الدكرور إلى الديوان العام لمحافظة الجيزة بسبب شكاوى المواطنين التى تلقتها الوزارة خلال الفترة الحالية من تدنى مستوى النظافة وتراكم كميات كبيرة من القمامة والمخلفات فى الشوارع، وكذا وجود بعض مخالفات المبانى فى بعض مناطق الحى .





دار الإفتاء: يجوز التبرع بجهاز تنفس صناعى كصدقة جارية.. فيديو

أجرت دار الإفتاء المصرية بثا مباشراً عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، للإجابة على أسئلة المتابعين والتى جاء من بينها سؤال نصه: " هل التبرع بجهاز تنفس صناعى يعد صدقة جارية؟





إعلام إيطاليا يبرز زيارة وزيرة الصحة لروما بصحبة تبرعات طبية.."افارايطاليانى": دعم مصر دليل على العلاقات الثنائية القوية.. وصحيفة: بدون المساعدات المصرية من المستحيل ضمان توفير الأقنعة للحماية من "كورونا"

أبرز إعلام إيطاليا، زيارة الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أمس، السبت، إلى إيطاليا، وذلك خلال زيارة رسمية تحمل خلالها رسالة تضامن من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

إطلاق التيار الكهربائى بخط الربط مع السودان يفتح الباب لمصر للربط إفريقيا وعربيا.. 60 ميجا وات مرحلة أولى و يصل لـ300 فى 2021.. شاكر: لدينا القدرة على تصدير كميات كبيرة من الطاقة.. ويؤكد: نخطط للربط مع أوروبا

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إنجاز جديد يضاف لقائمة الإنجازات التى تحققها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، رغم الظروف الاستثنائية التى يمر بها العالم باجمعه بسبب انتشار فيروس كورونا، حيث نجحت الشركة المصرية لنقل الكهرباء فى إطلاق التيار الكهربائى فى المرحلة الأولى من مشروع خط الربط الكهربائى بين مصر والسودان بقدرة 60 ميجا وات من إجمالى 300 ميجا وات.

بعد إصابة 17 طبيبا وممرضا بكورونا.. جامعة القاهرة تخاطب الصحة للحصول على 1000 كاشف لإجراء مسح طبى للعاملين بمعهد الأورام.. تواصل تعقيم المبنى وإجراء الكشف على 413 عاملا.. وسلبية تحاليل 60 مريضا من المترددين

واصلت جامعة القاهرة، عمليات تعقيم وتطهير معهد الأورام، وذلك بعد اكتشاف ووجود 17 إصابة داخل معهد الأورام من بين الفريق الطبى بفيروس كورونا المستجد، كما يتم استكمال واجراء مسح طبى للعاملين والمرضى داخل معهد الأورام.

وفاة محمود جبريل رئيس وزراء ليبيا الأسبق متأثرا بإصابته بفيروس كورونا

أكد مصدر ليبى مطلع اليوم الأحد وفاة الدكتور محمود جبريل، رئيس وزراء ليبيا الأسبق، رئيس تحالف القوى الوطنية الليبى، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

تسجيل 115 وفاة جديدة بفيروس كورونا في هولندا وإجمالى الضحايا يرتفع لـ1766

سجلت هولندا اليوم الأحد 115 وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1766 شخصاً، جاء ذلك بحسب ما نقلته شبكة سكاى نيوز الإخبارية.

الكرملين: بوتين سيستمر بالعمل عن بعد لمدة لا تقل عن أسبوع وسط انتشار كورونا

أكد المتحدث الصحفي باسم الرئيس الروسى، دميترى بيسكوف، أن عمل الرئيس الروسى فلاديمير بوتين عن بعد سيستمر لمدى أسبوع على الأقل، وأكد بيسكوف -فى تصريحات اعلامية اوردتها وكالة تاس الروسية- : "لقد مر أسبوع واحد، وأعتقد أن الرئيس بوتين سيستمر بالعمل عن بعد لمدة أسبوع آخر على الأقل".

صحيفة إسبانية تحتفى بتعاليم الرسول وتعتبرها صالحة لمواجهة فيروس كورونا

أشادت صحيفة "إيه بى سى" الإسبانية بتعاليم رسول الإسلام محمد "صلى الله عليه وسلم" بالحرص على الوضوء خمس مرات فى اليوم لأداء الصلاوات المفروضة، فلا تصح الصلاة دونه، فهو شرط من شروطها، كما أن إسباغ الوضوء سبب فى تكثير الحسنات، ورفع الدرجات، ونوع من التعبد والحرص على النظافة الشخصية، وقد روى عنه "صلى الله عليه وسلم" أنه قال: "النظافة من الإيمان".

إصابات كورونا حول العالم..تسجيل مليون و200 ألف والمتعافين 250 ألفا

رصدت مواقع لتسجيل إصابات كورونا المستجد حول العالم وصول العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس التاجي إلى مليون ومائتي ألف إصابة، كما رصدت اقتراب عدد المتعافين من 250 ألف شخص.، ووصول عدد الضحايا إلى 65 ألف.

صور.. نشاط للرياح مثيرة للرمال والأتربة تغطى سماء المحافظات وتمتد للعاصمة.. الأرصاد: نشاطها ينتهى اليوم وانخفاض تدريجى بدرجات الحرارة غدا.. وتوقعات بأمطار خفيفة الثلاثاء تمتد للقاهرة الكبرى بنهاية الأسبوع

بعد أن وصل الارتفاع فى درجات الحرارة لذروته، أمس السبت، تشهد البلاد بدء من اليوم الأحد انخفاضا ملحوظا فى درجات الحرارة بمعدلات تصل 6 درجات بالقاهرة عن أمس، وسط توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية بانخفاض تدريجى في حرارة الجو يبدأ غدا الإثنين مع فرص للأمطار تبدأ الثلاثاء.

نجوم الدوري الإنجليزي يرفضون تخفيض الرواتب لمساعدة الفقراء والحكومة

كشفت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية سر رفض لاعبى الدورى الإنجليزى الممتاز خصم 30% من الرواتب خلال الموسم الجارى، وسط تفشى فيروس كورونا، بناءً على الاقتراح الذى قدمه ملاك ورؤساء الأندية لتخفيف العبء المادى عليهم فى ظل توقف المسابقات.

كيف ينهى الأهلى سيناريو رحيل النجوم؟.. التفاوض المُبكر مع اللاعبين.. تعديل العقود.. إغلاق الباب أمام العروض الخارجية.. استخدام سلاح السوشيال ميديا.. عادل طعيمة يطالب بالمفاوضات الفردية وعرابى يرفض رفع الأسعار

نجماً تلو الآخر رحل عن الفريق فى مفاجأة صادمة لعشاق النادي الأهلي، عبد الله السعيد أولاً ثم تبعه إكرامى وأحمد فتحى، ليفتح ذلك باب التساؤلات بين الجماهير عن سبب الأزمة، هل كان إخفاقاً من الإدارة الحمراء فى التعامل مع ملف التجديد، أم كان قراراً من اللاعبين الذين فضلوا المادة على قلعة الجزيرة.

الزمالك يصرف راتب "شهر" للاعبين فى فترة توقف "كورونا"

صرف مسؤولو الزمالك راتب شهر للاعبين فى فترة التوقف الحالية التى تأتى ضمن الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا، وتسلم عدد من اللاعبين رواتبهم خلال الفترة الحالية، بعدما أكد مصدر مسئول بالنادى الأبيض صرف 5.5 مليون جنيه للاعبين فى الفترة الأخيرة.





3 أندية تطلب شراء وليد أزارو.. والأهلي يناقش فايلر فى استعادته

تلقى المغربى وليد أزارو، مهاجم الأهلى المُعار لنادى الاتفاق السعودى، 3 عروض خلال الفترة الماضية للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة حال عدم عودته للأهلى بعد انتهاء الإعارة.



