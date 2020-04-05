قتلت خنقًا.. النيابة تأمر بضبط المتهم بقتل مسنة بحدائق القبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:

أمرت نيابة غرب القاهرة الكلية، بسرعة ضبط وإحضار المتهم بقتل مسنة داخل منزلها بحدائق القبة.

كان قسم شرطة حدائق القبة تلقى بلاغًا بالعثور على جثة سيدة داخل شقتها ووجود بعثرة بالشقة.

وتبين من معاينة النيابة ومناظرتها أن الجثة لسيدة في العقد الخامس من عمرها، وبها آثار خنق على رقبتها، كما تبين سرقة مصوغاتها الذهبية.

وكانت النيابة أمرت بتفريغ الكاميرات المحيطة بمكان الواقعة لبيان مرتكبها، واستعدت أهلية الضحية لسماع أقوالهم حول الواقعة.