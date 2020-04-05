"بعمل كده من غير سبب"... ماذا قالت الأم المتهمة بتعذيب رضيعتها "ساجدة"؟



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

"بلاقي نفسي بعمل كده من غير سبب".. بهذه الجملة بررت "فاطمة.ك.ع" 24 سنة، اتهامها بالاعتداء بالضرب على رضيعتها "ساجدة"، 6 شهور، وإحداث إصابتها الواردة في التقرير الطبي الصادر عن مستشفى التحرير العام بإمبابة، وذلك بعد إنكارها الاتهامات أمام رجال المباحث ثم عدلت عنها أمام النيابة العامة.

وأمرت النيابة العامة بحبس الأم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وحجز زوجها وأخذ عينه منه لبيان تعاطيه أي مواد مخدرة من عدمه، وإيداع الطفلة إحدى دور الرعاية.

وأشارت التحريات إلى أنه لم يثبت اعتداء الأم على طفلها الثاني "شقيق ساجدة" ويدعى "عبد الله"، يبلغ من العمر عام ونصف، وذلك على النقيض من تعاملها مع رضيعتها.

وكشفت التحريات أن الأم تدعى "فاطمة.ك.ع" 24 سنة، اعتدت بالضرب على طفلتها "ساجدة محمد" 6 شهور، وتسببت في إصابتها بتمزق بأربطة الركبة اليمنى، إضافة إلى تعذيبها بـ"معلقة ساخنة" محدثة آثار حروق باليدي اليسرى.

منشور تداوله مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي -خاصة المهتمة بأخبار منطقة إمبابة- مرفق بصور تظهر آثار التعذيب على جسد الطفلة، وسط استغاثات بسرعة ضبط الأم ومعاقبتها.

فريق بحث ترأسه العميد عمرو طلعت رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، عكف على فحص الصور وصولا إلى هوية الأم ومحل إقامتها بشارع جمال عبد الناصر متفرع من شارع المطار بدائرة قسم إمبابة، متزجة من حارس جراج بنادي الزمالك.

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عقب تقنين الإجراءات، تمكنت مأمورية أشرف عليها المقدم محمد ربيع رئيس مباحث إمبابة، من ضبط الأم واقتيادها إلى القسم، إلا أنها أنكرت الاتهامات المنسوبة إليها زاعمة "البنت وقعت على رجلها اتكسرت.. وادلق عليها ميه سخنة".

وباستجواب النيابة العامة الأم أقرت بسبق تعديها على طفلتها مرتين، الأولى منذ شهرين وقد شفيت الرضيعة من إصاباتها منها، والثانية منذ أسبوعين سكبت فيها ماءً مغلياً على وجهها وأحرقت يدها بملعقة ساخنة فأحدثت ما بها من إصابات؛ وذلك لما يراودها من هاجس نفسي يدفعها للتعدي عليها لسبق تعدي والدها عليها بقسوة قبل زواجها.

الزوج قرر بمعاناة زوجته من مرض نفسي لم يقف على طبيعته لعجزه عن علاجها، وتعديها على رضيعتيهما المجني عليها خلال تغيبه من المسكن لكراهيتها إنجاب الإناث.

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