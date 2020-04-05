60 دقيقة على الحظر.. كثافات متحركة في محاور القاهرة والجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
60 دقيقة تفصل المواطنين عن موعد تطبيق حظر التجوال في تمام السابعة مساء، وسط كثافات مرورية متحركة بعدد من المحاور والميادين الرئيسي في محافظتي القاهرة والجيزة.
غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور تحت إشراف اللواء علاء متولي رصدت زحاما أعلى الطريق الدائري للقادم من نفق السلام وحتى مسطرد، ومن "كارفو المعادي" وصولا إلى المنيب.
وصلة الطريق الدائري للقادم من الطريق الصحراوي اتجاه المريوطية سجلت تباطؤا لحركة المرور، والمتجه من شارع فيصل اتجاه الدائري أيضا.
بالانتقال إلى محور 26 يوليو، رصدت كاميرات المراقبة والخدمات المروري كثافات متوسطة حتى نفق فودافون بمدينة 6 أكتوبر، والمتجه إلى محور أحمد عرابي.
وسجلت الغرفة زحاما بمحور الأوتوستراد من كوبري التونسي اتجاه الدائري، وشارع عباس العقاد في الاتجاهين، مقابل كثافات متحركة أعلى كوبري أكتبور للمتجه من الدمرداش إلى غمرة، ومن ميدان التحرير إلى رمسيس.
كورنيش النيل اتجاه المعادي يشهد زحاما مروري، والمتجه من كوبري 15 مايو إلى منطقة المهندسين. يأتي ذلك وسط انتشار مروري مكثف وسط تواجد قيادات ميدانية لتسهيل حركة السيارات، وسحب الكثافات تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق.
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