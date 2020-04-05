قضايا الدولة تساهم بمبالغ مالية لصالح صندوق "تحيا مصر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:
صرح المستشار حاتم عبدالعال، الأمين العام لقضايا الدولة، بأن المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة قرر المساهمة بمبالغ مالية لصالح صندوق "تحيا مصر".
وأضاف "عبدالعال" في بيان للهيئة اليوم الأحد، بأن المساهمة جزءا يسيرا من رد الجميل للدولة المصرية لتفادى الاثار الناجمة عن فيروس كورونا المستجد.
ويأتي القرار إدراكا من هيئة قضايا الدولة لمسئوليتها الوطنية في تلك الظروف التي تمر بها البلاد وسائر بلدان العالم قاطبة وإزكاء لروح التعاون والبذل وإعلاء لقيم التضحية التى كانت القيادة السياسية مضرب المثل فيها.
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