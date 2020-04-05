الرئاسة تنشر فيديو تفقد السيسي معدات طورها الجيش لمكافحة "كورونا" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف: نشر السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمورية، فيديو، لتفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، نماذج المعدات التي طورتها القوات المسلحة لدعم القطاع المدني للدولة، في إطار مكافحة انتشار فيروس "كورونا".

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