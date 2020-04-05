وزير النقل يوجّه بالدفع بقطارات إضافية لمواجهة الكثافات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

وجّه الفريق كامل الوزير، وزير النقل، اليوم الأحد، بدفع قطارات إضافية في أي خط من الخطوط، يشهد كثافة ركاب.

واطمأن الوزير على أعمال التعقيم، ووجه باستمرار اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس "كورونا"، والمحافظة الدائمة على مستوى عالي من النظافة في القطارات والمحطات، وتقديم كافة التسهيلات للركاب، واستمرار الدفع بقطارات إضافية في أي خط من خطوط السكك الحديدية يشهد كثافة ركاب.

