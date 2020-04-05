مؤشر الخليج 365| تحول دفة البؤرة.. وقفزات في أعداد وفيات "كورونا" حول العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - رصد - أشرف جهاد وعصام خضيري:

يستمر فيروس "كورونا المُستجد..كوفيد19" في حصد أرواح ضحاياه في مختلف دول العالم، منذ انتشاره أواخر العام الماضي في الصين، ووصل عدد وفيات الفيروس بحسب مؤشر "الخليج 365" إلى 64 ألفًا و606 أشخاص في الفترة من 22 يناير حتى أمس 4 أبريل الجاري.

وينشر "الخليج 365" يوميًا مُخططًا زمنيًا لتفشي الفيروس عالميًا، ومعدل الزيادة اليومية في الوفيات، وفقًا للإحصائيات الرسمية التي يتم تحديثها يوميًا من منظمة الصحة العالمية ووزارات الصحة.

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وظهر لأول مرة الفيروس في مدينة ووهان الصينية أواخر عام 2019، وانتشر إلى أكثر من 180 دولة بحلول 1 أبريل 2020. وبدأ الفيروس في الانتقال للدول الأسيوية المجاورة في بداية يناير الماضي، قبل أن يبدأ رحلته بين الدول المختلفة ويُخلف ضحايا.

وتتصدر إيطاليا عدد الوفيات في العالم بـ15 ألفًا 362 حالة، وتليها إسبانيا التي سجلت 11 ألفًا و947.. وجاءت الولايات المتحدة التي سجلت قفزات في أعداد الوفيات ثالثًا قبل فرنسا التي حلت رابع الدول الغربية في مؤشر الوفيات.. وهو ما يُعد تغيرا دراماتيكيا في موقع بؤرة تفشي الفيروس من آسيا إلى الدول الغربية.

ويمكنك عبر مؤشر الخليج 365 التالي، الاطلاع على الخريطة الزمنية لحالات الوفاة بسبب كورونا، واستكشاف ترتيب الدول الـ15 الكبار والـ15 الأقل تسجيلا للوفيات، والتنقل بين الأكثر والأقل تسجيلا لمتابعة التغييرات التي حدثت منذ يناير الماضي.