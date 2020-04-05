رغم التحذيرات من "كورونا".. تكدس وازدحام أمام البنوك والبريد في شارع الهرم (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نيرمين إبراهيم:

رصدت عدسة "الخليج 365"، تجمعات كبيرة من المواطنين، وحالة من الازدحام، أمام أحد فروع البنوك في شارع الهرم، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، سواء أمام ماكينات الصراف الآلي أو أمام شباك الصرف.

جاء ذلك في ظل وقوف المواطنين جنبًا إلى جنب، من دون كمامات، أو احترام للمسافة الآمنة، التي أكدت عليها وزارة الصحة، في ظل إجراءات الدولة لوقف تفشي فيروس "كورونا".

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في الوقت ذاته، افترش عدد من المواطنين الأرصفة أمام مقر البنك، خوفًا من الزحام.

من ناحية أخرى، شهد فرع البريد في الشارع نفسه، حالة زحام وتكدس من المواطنين في انتظار السماح لهم بالدخول، لقضاء خدماتهم، من دون أي اعتبار لمعايير الأمان والسلامة.

كل هذا رغم صدور قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتعليق جميع الفعاليات التي تتضمن أي تجمعات كبيرة من المواطنين، أو تلك التي تتضمن انتقال المواطنين بين المحافظات بتجمعات كبيرة، لحين إشعار آخر، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس "كورونا المستجد".