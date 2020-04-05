"عمال مصر" يكشف موعد حصر العمالة غير المنتظمة لصرف الـ500 جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

كشف محمد وهب الله الأمين العام لاتحاد عمال مصر وعضو مجلس النواب، موعد حصر العمالة غير المنتظمة التي تسجل على موقع وزارة القوى العاملة للحصول على منحة استثنائية قدرها 500 نتيجة تضررها من تفشي وباء "كورونا".

وأوضح وهب الله لـ"الخليج 365"، أن اللجنة المشكلة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزارتي القوى العاملة والتضامن الاجتماعي والجهات المعنية الأخرى، ستنتهي الأسبوع الجاري من حصر الأسماء والأعداد وتنقيتها لمعرفة من يستحق المنحة من عدمه وفقًا لمعايير معينة، للبدء في عملية الصرف خلال الشهر الجاري، مؤكدًا أن العمل على تدقيق هذه البيانات يتم أولًا بأول.

وأوضح أن عدد العمالة غير المنتظمة التي سجلت على موقع وزارة القوى العاملة للحصول على منحة استثنائية قدرها 500 جنيه، تخطى حاليًا حاجز المليون ونصف المليون وما زال التسجيل جاريًا.

وأشار إلى أن المنحة المخصصة من جانب وزارة القوى العاملة وقدرها 500 جنيه، تشمل كافة المهن التي كانت تعمل وتعطلت عن العمل حاليًا والتي لا تعمل لدى صاحب عمل نتيجة تفشي وباء "كورونا".

وأشار وهب الله، إلى أن هناك مجموعة صرفت الـ500 جنيه حاليًا من العمالة غير المنتظمة المستفيدة والمسجلة على موقع وزارة القوى العاملة البالغ عددهم 120 ألف عامل لعدد 4 مهن (البحارة والمناجم والمحاجر والمقاولات والزراعة).

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وتابع: "العمالة غير المنتظمة تشمل كافة المهن التي تعطلت عن العمل والتي لا تعمل لدى صاحب عمل (عمال يومية) أما العمالة المنتظمة فهي التي تعمل تحت إدارة معينة".

وعن الجهات التي تدعم هذه الفئة، قال وهب الله إنها تشمل صندوق تحيا مصر والأزهر الشريف، والنقابات العمالية والنقابات المهنية ورجال الأعمال كونهم الأولى بالرعاية في مصر حاليًا والجميع متعاطف معهم نتيجة تضررهم من تفشي وباء كورونا.

ويبلغ عدد العمالة غير المنتظمة المستفيدة والمسجلة عبر مديريات القوى العاملة نحو 120 ألف عامل، يصرفون منحة الـ500 جنيه، إضافة إلى منح أعياد الفطر والأضحى والعمال.

يأتي ذلك في ضوء الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، وما تعانيه العمالة غير المنتظمة، وفي إطار خطة الدولة الشاملة لحماية هذه الفئة من أي تداعيات لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

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