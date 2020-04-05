شكرا لقرائتكم خبر عن «السكة الحديد» تعلن إعادة تشغيل قطار على خط الصعيد (مواعيده) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قررت هيئة السكة الحديد إعادة تشغيل قطار النوم ٨٦، وأعلنت أن الحجز بداية من الاثنين من مكاتب الحجز. ويعمل القطار أيام الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع، والعودة من أسوان أيام الاثنين والأربعاء والجمعة من كل أسبوع. إعادة تشغيل قطار نوم على خط الصعيد

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