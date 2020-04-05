شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات يتابع المرحلة الثانية لصرف معاشات أبريل في مكاتب البريد بالجمهورية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الأحد، انتظام سير أولى أيام المرحلة الثانية لصرف معاشات شهر أبريل عبر مكاتب البريد في جميع المكاتب على مستوى الجمهورية، والمخصصة لمن يتقاضون أكثر من 1000 جنيه حتى 2000 جنيه.

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تواصل الوزير مع عبده علوان، القائم بأعمال رئيس الهيئة القومية للبريد، للاطمئنان على تلقي المواطنين الخدمة على مدار اليوم دون تكدس في إطار الخطة، التي تم وضعها للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والعاملين بمكاتب البريد على مستوى الجمهورية، ووفقاً لألية وزارة التضامن الاجتماعي الخاصة بتقسيم فئات المستحقين للمعاشات على عدد من الأيام لتقليل أعداد المترددين على منافذ الصرف كإجراء احترازي لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.

وأعلنت الهيئة القومية للبريد عن عدد من الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لضمان توفير مسافات امنة بين المواطنين وعدم ازدحام المواطنين أثناء تلقي خدمة صرف المعاشات عبر 4آلاف مكتب منتشرين على مستوى الجمهورية؛ حيث تم مد فترة العمل بمكاتب البريد الرئيسية البالغ عددها نحو 2000 مكتب بريد منتشرين على مستوي الجمهورية لفترة مسائية والتي تبدأ من الساعة الواحدة ظهراً وحتي الثالثة عصراً، بالإضافة إلى التنسيق مع وزارات التربية والتعليم والتنمية المحلية والشباب والرياضة لتخصيص نحو ٤٣٣ مدرسة و١٢٦ مركز شباب وساحات كمنافذ لصرف المعاشات في المحافظات إلى جانب مكاتب البريد.

وبدأت الهيئة القومية للبريد في صرف معاشات شهر أبريل لأصحاب المعاشات الذين يتقاضون 1000 جنيه فأقل في أيام 1 و2 و4 أبريل، كما بدأت اليوم وحتى 7 أبريل في تسليم الشريحة التالية لمن يتقاضون أكثر من 1000 جنيه حتى 2000 جنيه؛ في حين سيتم صرف معاشات من يتقاضون أكثر من 2000 جنيه يومي 8 و9 إبريل.