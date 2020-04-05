شكرا لقرائتكم خبر عن التأمين الصحى الشامل يكشف عن 9 أكلات لمحاربة فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت منظومة التأمين الصحى الشامل عن سلسلة من الأكلات التى تساعد فى تقوية المناعة، وهو ما يجعل الأشخاص أكثر قدرة على مواجهة فيروس كورونا، وأوضحت منظومة التأمين الصحى الشامل أنه يوجد أكلات ومشروبات كثيرة تساعد على تقوية المناعة مثل الثوم والجنزبيل والسبانخ والكركم واللوز والزبادى والبروكلى والمحاريات والفواكه الحامضية.

ونصحت منظومة التأمين الصحى الشامل المواطنين: "حاول تحافظ على تناول هذة الأكلات يوميا للوقاية من فيروس الكورونا أو غيرها من الفيروسات الخطيرة".

وتواصل الهيئة العامة للرعاية الصحية، تطبيق نظام تقييم الحالة الصحية للمريض داخل منزله للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال غرفة الفرز الإلكترونى التابعة لهيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، والتى أعدتها الهيئة لخدمة أهالى المحافظة، كأحد الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تتخذها لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد19".

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