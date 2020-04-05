التأمين الصحى الشامل يكشف عن 9 أكلات لمحاربة فيروس كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت منظومة التأمين الصحى الشامل عن سلسلة من الأكلات التى تساعد فى تقوية المناعة، وهو ما يجعل الأشخاص أكثر قدرة على مواجهة فيروس كورونا، وأوضحت منظومة التأمين الصحى الشامل أنه يوجد أكلات ومشروبات كثيرة تساعد على تقوية المناعة مثل الثوم والجنزبيل والسبانخ والكركم واللوز والزبادى والبروكلى والمحاريات والفواكه الحامضية.
ونصحت منظومة التأمين الصحى الشامل المواطنين: "حاول تحافظ على تناول هذة الأكلات يوميا للوقاية من فيروس الكورونا أو غيرها من الفيروسات الخطيرة".
وتواصل الهيئة العامة للرعاية الصحية، تطبيق نظام تقييم الحالة الصحية للمريض داخل منزله للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال غرفة الفرز الإلكترونى التابعة لهيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، والتى أعدتها الهيئة لخدمة أهالى المحافظة، كأحد الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تتخذها لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد19".
وأوضح الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، ومساعد وزير الصحة والسكان، أنه يتم تسجيل البيانات وتقييم الحالة الصحية للمريض، على مدار الساعة، من خلال استمارة الفرز الإلكتروني لفيروس كورونا المستجد، والموجودة على صفحة الفيسبوك الرسمية لفرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، وعلى الرابط الإلكتروني http://shorturl.at/gDKNP الخاص بالكشف السريع على فيروس كورونا.
وأشار السبكى إلى أن فريق طبي من أكبر الاستشاريين والأطباء بهيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، يقوم بفرز هذه الاستمارات المملؤة إلكترونيًا، وتقييم الحالة الصحية للمريض، من خلال الإجابات الواردة على أسئلة الاستمارة، والتى تشمل أسئلة عن بيانات المريض "الاسم، النوع، التليفون، العمر، الرقم القومى، العنوان التابع له ببورسعيد"، بالإضافة إلى أسئلة لتقييم الحالة الصحية للمريض من وجود "ارتفاع فى درجة الحرارة، كحة، إسهال، قىء، صعوبة فى التنفس، أو أى أعراض أخرى يذكرها"، إلى جانب أسئلة عن المخالطة لحالة إيجابية للفيروس أم لا، أو القيام بالسفر داخل أو خارج البلاد خلال الـ14 يوما الماضيين، وهى البيانات التى من شأنها إعطاء مؤشرات أولية للإصابة بفيروس كورنا، مؤكدا أن الحالات التى سيتم الاشتباه فى إصابتها سنتواصل معها وتوقيع الكشف الشامل والدقيق عليها.
اكلات
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