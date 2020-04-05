شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. التأمين الصحى الشامل يكشف 9 آليات للتسوق الآمن بدون عدوى كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة عن آليات التسوق الآمن للحماية من عدوى فيروس كورونا خاصة مع قيام الأسر بالذهاب للمتاجر والسوبر ماركت وهو فى حالة من الخوف من الإصابة بعدوي. وحددت منظومة التأمين الصحى الشامل سلسلة من التعليمات والنصائح للحماية من عدوى فيروس كورونا أثناء عمليات التسوق فى السوبر ماركت كالتالى: 1- احرص على شراء احتياجاتك فى أوقات غير مزدحمة 2- احذر لمس وجهك أثناء التسوق 3- احرص على تعقيم يديك قبل الدخول والخروج من السوبرماركت Advertisements 4- اغسل يديك بالماء والصابون قبل وبعد التسوق 5- اترك مسافة لا تقل عن متر بينك وبين الآخرين 6- ادفع باستخدام الصراف الآلى إذا أمكن 7- امسح المعلبات باستخدام المنديل المعقم 8- لا تلمس المنتجات التى لن تشتريها 9- احرص على غسل الخضار والفاكهة جيدًا

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صور.. التأمين الصحى الشامل يكشف 9 آليات للتسوق الآمن بدون عدوى كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.