شكرا لقرائتكم خبر عن فى سباق كورونا.. هل يأتى الحل من أستراليا؟ "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قد تستطيع جامعة موناش الأسترالية قلب موازين العالم الآن، فور إعلانها وجود أمل فى قتل فيروس كورونا خلال 48 ساعة فقط، وذلك عن طريق أحد الأدوية المضادة للطفيليات وتستخدم لعلاج الجرب وقمل الرأس. ويرصد الفيديو التالى قصة هذا العلاج والتجارب التى تمت عليه لعلاج كورونا.

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