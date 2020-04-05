شكرا لقرائتكم خبر عن استفسارات المصريين عن فيروس كورونا لـ الخط الساخن 105.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتلقى وزارة الصحة والسكان استفسارات المواطنين عن فيروس كورونا عبر الخط الساخن 105 على مدار 24 ساعة بهدف توعية المواطنين ورفع الوعي لديهم، فى إطار خطط الوزارة لمواجهة فيروس كورونا.

أغلب الاستفسارات التي تلقاها الخط الساخن 105 تمحورت حول طرق الوقاية من فيروس كورونا، وأعراضه ومضاعفاته ، والإجراءات التي يجب اتخاذها في حالة الشعور بأعراض، والفرق بين أعراض فيروس كورونا والأنفلونزا الموسمية، و كيفية انتقال المرض من شخص مصاب بالفيروس إلى شخص آخر، وأكثر الأشخاص عرضة للإصابة بالفيروس.

ويوجد رسالة صوتية مسجلة على الخط الساخن بها جميع الإجراءات الوقائية الواجب اتباعها لحماية الشخص وأسرته من الإصابة بفيروس كورونا، مشيرًا إلى أن هناك أيضًا مجموعة من التعليمات الخاصة بالعزل المنزلي فى حالة قدوم الشخص من الخارج أو مخالط لحالة ثبت إصابتها بفيروس كورونا. Advertisements

وكانت أعلنت وزارة الصحة والسكان عن استقبال 477 ألف و257 اتصالًا هاتفيًا من المواطنين بكافة محافظات الجمهورية عبر الخط الساخن (105) و(15335) الخاص بالاستفسارات عن الأمراض المعدية وفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك خلال شهر مارس الماضي.