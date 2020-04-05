شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية ينقل رئيس حى بولاق الدكرور بسبب شكاوى المواطنين من القمامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، قراراً بنقل العميد ايهاب مكاوى رئيس حى بولاق الدكرور إلى الديوان العام لمحافظة الجيزة بسبب شكاوى المواطنين التى تلقتها الوزارة خلال الفترة الحالية من تدنى مستوى النظافة وتراكم كميات كبيرة من القمامة والمخلفات فى الشوارع، وكذا وجود بعض مخالفات المبانى فى بعض مناطق الحى .

وذكر بيان للوزارة اليوم، أن قرار الوزير جاء فى إطار متابعة وزارة التنمية المحلية ، لأداء رؤساء الأحياء والمدن والوحدات المحلية بكافة المحافظات ، لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء .

وأكد وزير التنمية المحلية أن الوزارة مستمرة فى تقييم ومتابعة أداء القيادات المحلية بالتنسيق مع السادة المحافظين بما يعود على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالمحافظات.

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وقال شعراوى، إن الوزارة حريصة على تصعيد المتميزين من القيادات المحلية وإتخاذ الاجراءات اللازمة مع المقصرين فى أداء الأعمال المطلوبة منهم على أكمل وجه خاصة فى ظل تنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية التى تقوم بها الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا .

وكان اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أكد أن الوزارة قامت خلال الأيام الماضية باستدعاء عدد من رؤساء المدن والأحياء والوحدات المحلية بعدد من المحافظات الجمهورية التى وردت منها شكاوى لمواطنين بتدنى مستوى النظافة ووجود تراكمات للقمامة والمخلفات وعدم التجاوب مع شكواهم للأجهزة المحلية ، مشيرًا إلى أنه تم إعطاء القيادات المحلية مهلة للإرتقاء بالأداء وتلافى بعض الملاحظات التى وردت فى شكاوى المواطنين ، وتحسين مستوى النظافة وإزالة القمامة والمخلفات المتراكمة فى المناطق التى تلقت الوزارة منها شكاوى خاصة فى بعض القرى ، مع استمرار قيامهم بحملات للتطهير والتعقيم للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد فى إطار الاجراءات الوقائية والاحترازية التى تقوم بها الدولة.

وشدد شعراوى على أن الوزارة تبذل جهوداً كبيرة لمتابعة أداء كافة العاملين بالإدارة المحلية لرصد أى مخالفات أو تقصير فى العمل ، لافتاً إلى أنه تم خلال الأشهر الماضية بتحويل حوالي 450 من العاملين بالمحليات للنيابة الإدارية، بعد التقارير التى تلقتها الوزارة لوجود أخطاء وتقصير فى العمل .