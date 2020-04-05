شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى يتلقى اتصالاً من ماكرون حول سبل التعاون المشترك إزاء أزمة فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تلقي الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بان الاتصال تناول التباحث حول سبل التعاون المشترك إزاء أزمة فيروس كورونا المستجد، سواء علي المستوي الثنائي او علي مستوي القارة الأفريقية بناءً علي ما تم مناقشته امس الاول بالقمة الافريقية المصغرة التي شارك فيها الرئيس ماكرون لدعم قدرات القارة في هذا المجال عن طريق تفعيل دور الشركاء الدوليين تجاه الدول الافريقية في أزمة مكافحة انتشار الفيروس.

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كما تناول الاتصال مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بأطر التعاون الثنائي بين البلدين، فضلاً عن تبادل الرؤي ووجهات النظر تجاه بعض الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها متابعة تطورات القضية الليبية.